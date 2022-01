Polizeibericht Region Augsburg vom 29.01.2022

Bobingen – Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

In Bobingen kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen.

Im Zreitraum zwischen dem 28.01.2022, 19:00 Uhr und dem 29.01.2022, 02:15 Uhr

beschädigte ein unbekannter einen geparkten Pkw in der Pommernstraße. Beide

linken Seitenscheiben wurden mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Hierbei wurde

auch noch der Rahmen der Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3000,-

Euro geschätzt. Am Bobinger Bahnhof (Bahnhofplatz) war in dem Zeitraum vom 23.01.2022, 11:00 Uhr bis zum 28.01.2022, 21:45 Uhr ein Motorroller abgestellt. Ein unbekannter verdrehte den Bremshebel und brach beide Seitenspiegel ab. Der Schaden wurde auf 250 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter der Tel.08234/9606-0.

Adelsried- Leicht verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall

Eine 62jährige Fußgängerin aus Adelsried überquerte am Freitag, den 28.01.2022, ca.

07.25 Uhr, Im Moos in Adelsried, eine Straße zwischen einer Metzgerei und dem

Parkplatz der Fa. Lidl. Dabei wurde die Fußgängerin von einem Pkw, der von einer

31jährigen Frau, die ebenfalls auf Adelsried kommt, gelenkt wurde, erfasst. Die

Fußgängerin stürzte dabei zu Boden. Die Frau wurde leicht verletzt. Sachschaden

entstand keiner. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen fahrlässige Körperverletzung aufgenommen.

Mittelneufnach – Stark betrunken am Steuer

Am frühen Samstagmorgen, dem 29.01.2021, gegen 01:20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Staatsstraße bei Mittelneufnach ein Pkw auf, der auffallend langsam und unsicher fuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde der Grund dafür schnell klar. Ein Atemalkoholtest bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer erbrachte einen Wert von über

zwei Promille.Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt

Mering – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

In der Nacht von Donnerstag, 27.01.2022 auf Freitag, 28.01.2022 wurde ein

Pkw durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Mitsubishi war in der Münchener

Straße in einer Grundstückseinfahrt geparkt und wurde vermutlich durch die Projektile

eines Luftgewehrs an der Motorhaube sowie Frontscheibe beschädigt.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Mering – Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 28.01.2022 gegen 19:25 Uhr wurde ein 46-jähriger

Verkehrsteilnehmer auf der B 2 durch eine Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle

unterzogen. Dabei wurde durch die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch

festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Fahrer erwartet ein Fahrverbot sowie ein

Bußgeld in Höhe von 500,- Euro.

Meitingen – Betrunkener Pkw-Lenker verursacht Unfall und flüchtet

Am gestrigen Freitag gegen 21.15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem

Pkw die Kreisstraße 29 von Herbertshofen kommend in Richtung Meitingen. Der hinter

ihm fahrende Fahrzeugführer fuhr auf den Pkw des 43-Jährigen so dicht auf, dass er

schließlich gegen dessen Stoßstange stieß. Als der 43-Jährige deswegen anhielt und

den anderen Fahrzeugführer auf den Unfall aufmerksam machte, warf ihm dieser fünf

Euro mit den Worten „das passt so“ vor die Füße und fuhr davon. Tatsächlich entstand

ein Sachschaden von ca. 750,– Euro

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte schließlich ein 26-Jähriger als

Unfallverursacher festgestellt werden. Dieser war mit 2,6 o/oo deutlich alkoholisiert und

wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen, sein

Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt.

In der Dienststelle fing der Mann schließlich zu randalieren an, beleidigte die

eingesetzten Beamten, riss einen Desinfektionsspender aus der Verankerung und

leistete bei der Unterbindung weiterer Sachbeschädigungen erheblichen Widerstand.

Seinen Rausch konnte er letztendlich im Polizeiarrest ausschlafen. Den 26-Jährigen

erwarten nun etliche Anzeigen.

Einbruch in Gersthofener Firma

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang

unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumen einer Firma im Gersthofener Ortsteil

Hirblingen und durchsuchten diese. Entwendet wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,– Euro.