Polizeibericht Region Augsburg vom 29.05.2020

Donauwörth – Fahrer verliert nach eigener Vorfahrtsmissachtung die Beherrschung

Am 28.05.2020, um 15:26 Uhr, missachtete der 22-jährige Fahrer eines getunten Mittelklassewagens am “Hubschrauberkreisel” in der Artur-Proeller-Straße die Vorfahrt eines zivilen Streifenwagens der PI Donauwörth. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur mittels Vollbremsung verhindern.

Daraufhin sollte der Donauwörther zur Kontrolle und Abklärung der Fahrtüchtigkeit angehalten werden. Der junge Mann ignorierte jedoch geflissentlich das visuelle Anhaltesignal des direkt hinter ihm befindlichen Polizeifahrzeugs. Als weiterhin keinerlei Reaktion gezeigt wurde, erfolgte ein einzelnes Schallzeichen zur Bekräftigung. Dieses Hupen missfiel dem 22-Jährigen offenbar derart, dass er das Fahrerfenster öffnete und den Beamten deutlich sichtbar den Mittelfinger nach hinten zeigte. Nachdem auf der Fortführung der Artur-Proeller-Straße noch immer keinerlei Reaktion auf das andauernde Polizeisignal erfolgte, machte das Zivilfahrzeug durch ein längeres Hupzeichen auf sich aufmerksam. Daraufhin streckte der Fahrer erneut seinen Arm aus dem Fahrerfenster und winkte mit sichtbar ausgestrecktem Mittelfinger nach hinten in Richtung Polizeifahrzeug.

Schließlich realisierte der junge Mann um was für ein Fahrzeug es sich handelte und stoppte seinen Wagen kurz vor der Abfahrt zur Industriestraße. Der italienische Staatsangehörige räumte nach Belehrung den Sachverhalt vollumfänglich ein. Getrunken hatte der 22-Jährige nichts – er gab als Grund für seine Ausraster Stress aufgrund eigener Überarbeitung an. Die 40-jährige Mutter des Mannes, die sich auf dem Beifahrersitz befand, war über die Aktion ihres Sohnes sichtlich erbost und äußerte vor Ort die Hoffnung, dass die folgende Strafanzeige eine längerfristig anhaltende Wirkung auf diesen habe.

Dillingen – Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus – eine Person leicht verletzt

Am 28.05.2020, gegen 17:10, Uhr hatte eine 22-jährige Lauingerin in ihrer Wohnung in der Lauinger Straße ihr Essen auf die Herdplatte gestellt und war anschließend auf dem Sofa eingeschlafen. Sie wachte schließlich in einer stark verqualmten Wohnung auf und zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Durch die Feuerwehr Dillingen, die mit 21 Einsatzkräften ausrückte, konnte die Wohnung schließlich gelüftet werden, so dass kein größerer Schaden entstand. Die Wohnungsnehmerin wurde zur weiteren Untersuchung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Bereits eine halbe Stunde zuvor meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Donauwörther Straße Brandgeruch aus einer der Wohnungen. Auch hier stellten die Beamten angebranntes Essen fest. Über die Balkontür konnte die Wohnung schließlich soweit gelüftet werden, dass es zu keinem weiteren Sachschaden kam.

Schwabmünchen – Diebstahl aus Feldscheune

Im Zeitraum vom 25.05.2020, 20.00 Uhr bis 28.05.2020, 20.00 Uhr zog ein unbekannter Täter das Scheunentor mit körperlicher Gewalt auf. Nachdem das Vorhängeschloss herausgebrochen war, hatte Zugang zur Scheune. Er entnahm aber lediglich eine Flasche Radler (Biermischgetränk) und trank diese vor Ort aus. Die Scheune befindet sich in der Verlängerung der Badstraße, ca. 400 m südlich der Einmündung zur Siemensstraße, in Richtung Langerringen. Der Sachschaden an dem Tor beläuft sich auf ca. 250 EURO, der Diebstahlsschaden auf lediglich 1 EURO.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060.

Schwabmünchen – Nötigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Gegen 14.00 Uhr klingelte gestern, innerhalb der zurückliegenden 4 Wochen bereits das dritte Mal, ein unbekannter Mann an der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Breitlehenstraße. Als die Bewohnerin öffnete, fragte er nach einem gewissen „Kelvin“. Als ihn die 29-jährige Bewohnerin fragte, was er denn eigentlich will, versuchte der Unbekannte ihr das Handy zu entreißen, welches sie zuvor aus der Tasche geholt hatte. Dies gelang jedoch nicht, worauf der Unbekannte das Handy losließ und nun versuchte sich an der Frau vorbei ins Haus zu drücken. Die Frau stellte sich ihm jedoch in den Weg, worauf der Unbekannte sein Vorhaben abbrach und in Richtung Römerstraße wegjoggte. Bei dem Vorfall wurde die Handyhülle beschädigt, der Schaden liegt bei ca. 20 EURO. Der unbekannte Täter ist ca. 25-30 Jahre alt, hat kurze dunkelbraune gelockte Haare, eine sehr schmale Statur. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze kurze Jogginghose, eine schwarze Base-Cap und sprach akzentfrei deutsch.

Zeugenhinweise bitte in beiden Fällen an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060

Untermeitingen – Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

Am 28.05.2020, gegen 17.00 Uhr befuhr die 75-jährige Fahrerin eines Opel die Lechfelderstraße in westlicher Richtung. Dabei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Durch den Anstoß kippte ihr Opel Meriva auf die Seite und streifte dabei noch einen entgegenkommenden BMW. Der Opel Meriva blieb auf der Seite liegen und die Fahrerin war zunächst eingeklemmt. Sie wurde von den Feuerwehren aus Untermeitingen und Klosterlechfeld aus ihrem Fahrzeug geborgen und vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Opel wurden vom Abschleppdienst abgeholt, beide haben nur noch Schrottwert. Der BMW war nur leicht beschädigt und noch fahrbereit. Die Lechfelderstraße musste für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12500 EURO.

