Polizeibericht Region Augsburg vom 29.05.2021

Zusmarshausen-Fahrer stand unter Drogen

Am Freitag Abend gegen 21 Uhr wurde ein 20 jähriger Pkw Fahrer auf der Staatsstraße im Bereich Zusmarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer konnten drogentypische Merkmale festgestellt werden. Einen Drogentest versuchte der Fahrer zu verfälschen. Ob der Fahrer tatsächlich beim Fahren unter Drogeneinfluss stand, wird die angeordnete Blutuntersuchung zeigen. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung in Augsburg konnten noch Kleinmengen Marihuana sichergestellt werden.

Unfallflucht in Mühlhausen

Am Donnerstag den 27.05.2021 wurde in der Zeit von 11:50 – 16:00 Uhr ein im Lärchenweg auf Höhe der Hausnummer 18 abgestellter roter Kleinwagen an der linken Fahrzeugseite angefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern.Hinweise werden an die Polizei Aichach, Tel.: 08251/8989-0 erbeten.

Marxheim / OT Schweinspoint -Verbotene Kennzeichen / Symbole

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 27.05.2021, 20:00 Uhr bis 28.05.2021, 06:00 Uhr, wurden auf der Ortsverbindungsstraße Gansheim – Neuhausen acht Leitpfosten herausgezogen. Anschließend wurden die Leitpfosten in Form eines Hakenkreuzes an der Einmündung eines Feldweges abgelegt. Das Hakenkreuz stellt ein verbotenes Symbol im Sinne § 86a StGB dar. Die Polizei hat bislang keine Täterhinweise.

Rain am Lech – Körperverletzung durch Tätlichkeit

Am Freitag, 28.05.2021 wurde ein 20jähriger Mann aus Rain Opfer einer Tätlichkeit. Der Geschädigte war gegen 23:00 Uhr zu Fuß in der Münchner Straße in Rain unterwegs. Der Geschädigte bemerkte einen vorbeifahrenden Pkw und wurde von dem Fahrer angesprochen bzw. verbal provoziert. Im weiteren Verlauf stieg der Fahrer aus und schlug dem Geschädigten ins Gesicht. Der Geschädigte wurde durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Der Fahrer, ein 22jähriger Mann aus Rain, konnte ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

