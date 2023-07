Polizeibericht Region Augsburg vom 29.07.2023

Rehling: Alkoholisierter Mofafahrer stürzt

Ein 61-jähriger Mann fuhr am 28.07.2023 gegen 06:10 Uhr mit seinem Mofa in

Rehling auf der Bergstraße und kam hier offensichtlich aufgrund seiner starken

Alkoholisierung alleinbeteiligt zu Sturz. Durch den Sturz wurde der Mann leicht

verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Daher wurde

im Anschluss im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schlüssel

vom Mofa wurde sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Aindling / Weichenberg: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Am 28.07.2023 kam es gegen 14:45 Uhr auf der Staatsstraße 2035 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Frau leicht verletzt wurde. Zum

Unfallzeitpunkt fuhr eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus vier Fahrzeugen,

von Weichenberg Richtung Katzenthal. Der an erster Stelle fahrende Traktor

bremste vor einer Einmündung ab, um nach links Richtung Igenhausen

abzubiegen. Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten alle scharf abbremsen. An

letzter Stelle der Kolonne befand sich ein Omnibus ohne Fahrgäste. Dieser

konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr deshalb auf den Pkw vor ihm

auf. Die Fahrerin des Pkw wurde den Aufprall leicht verletzt, musste aber nicht

in das Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und

wurde abgeschleppt.

