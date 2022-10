Unfallflucht in Fischach

Bereits am Donnerstag, den 27.10.2022, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich in

Fischach, Augsburger Straße 1 vor dem dortigen Reisebüro ein Verkehrsunfall. Ein

Pkw touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand

geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten

Schaden zu kümmern. Den Unfallhergang konnte eine Zeugin beobachten, welche

sich das Kennzeichen des Verursachers notierte und den Vorfall der Geschädigten

meldete. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt nun gegen den Unfallverursacher

wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Mehrere Unfälle durch Vorfahrtsverstöße

Zusmarshausen – Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich in Zusmarshausen, an

der Kreuzung Schloßplatz Ecke Marktstraße, ein Verkehrsunfall. Eine 78 Jahre alte

Pkw-Lenkerin befuhr die Marktstraße in Fahrtrichtung Dinkelscherben und wollte an

der abknickenden Vorfahrt nach links Richtung Rothsee weiterfahren. Eine

entgegenkommende, 69 jährige Fahrzeugführerin, wollte vom Schloßplatz kommend

in den Marktplatz einfahren. Dabei mißachtete sie das für sie geltende Stopschild,

fuhr in den Einmündungsbereich ein und stieß mit der entgegenkommenden,

abbiegenden Frau zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der

Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich geschätzt auf ca.

5500,- Euro.

Adelsried Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 15:15 Uhr, befuhr in Adelsried ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug den Autobahnzubringer von der BAB A 8 aus Richtung

Stuttgart kommend Richtung Kreisverkehr bei Adelsried. Als er in den Kreisverkehr

einfahren wollte, mißachtete er die Vorfahrt eines Pkw-Führers, welcher sich von

Aystetten kommend bereits im Kreisverkehr befand und diesen Richtung Adelsried

wieder verlassen wollte. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein

geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 8500,- Euro. Verletzt wurde bei dem

Unfall niemand.



Gessertshausen Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 19:25 Uhr, befuhr eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Bundesstraße 300 von Diedorf kommend Richtung Gessertshausen.

Kurz nach Ortseingang wollte ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Pkw von der

Gartenstaße kommend in die Bundesstraße 300 Richtung Diedorf einbiegen. Dabei

mißachtete er die Vorfahrt der o. g. Fahrzeugführerin und stieß mit dieser zusammen.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen

entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

Unfallflucht auf dem Bahnhofsparkplatz in Diedorf

Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 06:00 Uhr, wollte am Parkplatz des Bahnhofs in

Diedorf eine Frau mit ihrem Pkw in eine Parkbucht einfahren. Dabei touchierte sie

den links neben ihr in der Parkbucht stehenden Pkw einer 33 Jahre alten Frau. Da

diese in ihrem Fahrzeug saß, bemerkte sie den Anstoß, stieg aus und wollte die

Unfallverursacherin zur Rede stellen. Diese wiederrum fuhr wieder aus der Parklücke

aus und flüchtete, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die

Geschädigte konnte das Kennzeichen der Flüchtenden fotografieren. Die Polizei

ermittelt nun gegen die Frau wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Geparkten Pkw in Zusmarshausen angefahren

Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 18:50 Uhr, fuhr eine 22 Jahre alte Frau mit ihrem

Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Stadionstraße in Zusmarshausen einen geparkten

Pkw an. Da sie dies sofort telefonisch bei der PI Zusmarshausen meldete, konnte der

geschädigte Fahrzeugbesitzer hiervon in Kenntnis gesetzt werden. Bei dem

Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 650,- Euro.

Trunkenheitsfahrt in Zusmarshausen

Am Samstag, den 29.10.2022, gegen 02:00 Uhr, wurde in Zusmarshausen,

Wertinger Straße, der Pkw eines 31 jährigen Mannes einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch in der

Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest bei der PI

Zusmarshausen ergab letztendlich einen Wert von 1,08 Promille. Den Mann erwartet

nun eine Anzeige mit Punkten und einem Monat Fahrverbot.

Mering – Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am gestrigen Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr ereignete sich auf der

Kreisstraße AIC12 ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 60jährige

Pkw-Lenkerin wollte von der Unterberger Straße in Richtung Bundesstraße B2

abbiegen und übersah eine entgegenkommende 34-jährige. Beim Zusammenstoß

wurden sowohl die beiden Pkw-Fahrerinnen als auch die Beifahrerin der 34-jährigen

verletzt. Die Unfallverursacherin war in ihrem Pkw eingeklemmt und wurde von der

Feuerwehr Mering geborgen. Für die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn kurzzeitig

gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Alle drei Damen wurden vorsorglich in Krankenhäuser verbracht. Die genauen

Verletzungen sind noch nicht bekannt, aber wohl eher glimpflich ausgegangen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000, — Euro.

Friedberg – Pkw in Tiefgarage beschädigt

Von Donnerstag auf Freitag wurde in der Afrastraße in einer Tiefgarage

ein abgestellter Pkw Hyundai beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte an

dem Pkw mehrere Fenster mit einem spitzen Gegenstand, so dass diese beschädigt

wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000, — Euro.

