Hochzoll/ Friedberg – Streit im Straßenverkehr

Am Freitag gegen 11.00 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Augsburger Straße in Richtung Friedberg. Dabei kam es im Bereich einer Ampel zu Unstimmigkeiten mit einem anderen Autofahrer. Dieser bremste den VW-Fahrer kurzzeitig aus und zeigte ihm zudem noch den Mittelfinger. Daraufhin fuhr der Mini-Fahrer weiter und parkte kurz darauf auf dem Parkplatz eines Elektromarktes. Dort wollte ihn der VW-Fahrer zu Rede stellen, wobei er von seinem Gegenüber unvermittelt angegangen wurde. Anschließend fuhr der Mini-Fahrer davon. Bislang sind keine Verletzungen beim 24-Jährigen bekannt.

Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 melden.





Aichach-Friedberg – Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag, gegen 15.00 Uhr, wollte eine Pkw-Fahrerin an der AS Friedberg-West/Business-Park in Fahrtrichtung Derching auf die AIC 25 auffahren. Wegen des bevorrechtigten Verkehrs auf der Hauptfahrbahn musste sie wieder abbremsen und kam am Ende des Beschleunigungsstreifens zum Stehen. Der hinter ihr fahrende Pkw-Fahrer bemerkte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Der wiederum hinter diesem Pkw befindliche Fahrzeugführer erkannte dies zu spät und fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den nun mittleren Pkw auf.

Beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin im auffahrenden Pkw zogen sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro.

Zur Fahrbahnsperrung/Ausleitung und Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe war die FFW FDB eingesetzt. Die AIC 25 war in diesem Bereich für ca. 1,5 Stunden gesperrt.





Friedberg – Betrunkener Autofahrer bringt Fußgänger in Gefahr

Am 29.12.2019 gegen 03.50 Uhr fiel einer Streife der Friedberger Polizei ein Pkw auf, der den Beamten ohne Licht entgegen kam. Auf Grund dessen, setzte sich die Streife bei Laimering hinter diesen Pkw und wollte ihn zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Trotz Anhaltesignals, beschleunigte der Pkw. Er fuhr dabei auffällig in Schlangenlinien und kam mehrfach in das Bankett. Schließlich versuchte die Streife mit Blaulicht und Martinshorn das Fahrzeug zum Anhalten zu bewegen, darauf reagierte der Fahrer ebenfalls nicht. Durch Martinshorn und Hupen gewarnt, konnten sich sechs Fußgänger im Bereich Am Birkenfeld nur durch einen Sprung in das angrenzende Bankett retten und so schlimmeres verhindern. Letztlich gelang es den Beamten den Pkw anzuhalten. Der 31 jährige Fahrer verhielt sich dabei sehr aggressiv gegenüber den Beamten. Grund dafür dürfte die nicht vorhandene Fahrerlaubnis und die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nach einer erfolgen Blutentnahme durfte der Mann nach Hause gehen. Er muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten.

Die Polizei ist auf der Suche nach den sechs Fußgängern, die durch den Fahrer gefährdet wurden und bitten um Zeugenhinweise unter Tel. 0821/323-1710.