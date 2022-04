Polizeibericht Region Augsburg vom 30.04.2022

Marxheim -Betrunkener Radfahrer

Einer Streife der Rainer Polizei fiel am Freitagabend gegen 22:15 Uhr in der Nähe von Marxheim ein Fahrradfahrer auf, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Zur Fortbewegung benötigte er die gesamte Straßenbreite. Eine darauf folgende Kontrolle ergab, dass der 56-jährige Marxheimer mit mehr als 2 Promille in der Atemluft auf seinen Drahtesel gestiegen war. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen.

Marxheim – Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Rain in Marxheim einen 49-jährigen Pkw-Führer. Die Kontrolle ergab, dass der Mann mit knapp 1 Promille unterwegs war. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen und durfte seine Weiterfahrt zunächst nicht fortsetzen.

Münster – Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitagvormittag auf der Staatsstraße 2047 zwischen Holzheim und Gut Sulz. Ein überbreites landwirtschaftliches Gerät, welches nach Hessen überführt werden sollte, streifte in einer leichten Kurve einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Kontakt wurde die Seitenscheibe des Pkw beschädigt und der Fahrer durch die umherfliegenden Splitter leicht im Gesicht verletzt. Da der verantwortliche Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges für die Überführungsfahrt nach Hessen zudem keine Genehmigung vorweisen konnte, musste dieses vor Ort demontiert und mittels Spedition überführt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt an die 15000 Euro.

Schwabmünchen –Fahrzeug wegen erheblicher Mängel und fehlendem Versicherungsschutz aus dem Verkehr gezogen





Am Freitag, 29.04.2022, um 16.30 Uhr, wurde durch eine



Polizeistreife der PI Schwabmünchen ein 25 jähriger Pkw-Lenker aus Bad König mit



seinem 3er BMW in der Fuggerstraße in Schwabmünchen einer Verkehrskontrolle



unterzogen. Hierbei wurden an dem Fahrzeug zahlreiche erhebliche Mängel sowie ein



fehlender Versicherungsschutz festgestellt, weshalb noch vor Ort die Weiterfahrt



unterbunden wurde. Auf den Betroffenen kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren



ohne Versicherungsschutz, eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem



erheblichen Bußgeld sowie mehrere Punkten in Flensburg zu

