Polizeibericht Region Augsburg vom 30.10.2021

Friedberg-West – Schallschutzwand besprüht

In der Zeit von 17.10.21, 18.00 Uhr, bis 18.10.21, 09.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Schallschutzwand zwischen der Augsburger Straße und Maria Alber-Str. mit einem großflächigen Graffiti. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,–Euro.

Kissing – Unfallflucht

Am Freitag, 29.10.21, zwischen 13.00 und 13.30 Uhr, wurde ein in der Werkstraße am Fahrbahnrand geparkter Pkw Ford Mondeo angefahren und am linken, hinteren Radkasten beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, somit bleibt der Geschädigte auf seinem Schaden in Höhe von ca. 3000,–Euro „sitzen“.

Derching – VU im Nebel

Am Freitag, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 26jähriger Pkw-Fahrer die Ortsverbindungsstraße zwischen Frechholzhausen und Derching. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte er im starken Nebel die 90-Grad-Kurve zu spät und fuhr in den angrenzenden Acker. Dabei beschädigte er auch die reflektierende Warntafel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,–Euro.

Mering -Unfallflucht

Am Freitag, 29.10.21, in der Zeit von 06.55 bis 14.30 Uhr, touchierte ein Fahrzeugführer den in der Oskar-von-Miller-Str. geparkten Opel Corsa der Geschädigten beim Ein- oder Ausparken an der Fahrzeugfront. Er flüchtete, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1000,–Euro zu kümmern.

Langweid am Lech – Kelleraufbruch mit anschließendem Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum vom 25.10.21 – 28.10.21, wurde in einem Mehrfamilienhaus in Langweid, Im Oberfeld, ein Kellerabteil von einem unbekannten Täter aufgebrochen und ein hochwertiges EBike, der Marke CUBE/Stereo Hybrid in Farbe grau/orange, entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 3580 Euro.

Gersthofen – Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag 29.10.21, 12.40 Uhr, ereignete sich an der Verbindungsstraße Gersthofen – Neusäß, auf Höhe der Autobahn A8, AS Neusäß, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Der Verursacher wollte in die Zufahrt zur A8 einfahren und übersah dabei einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer. Dessen Fahrzeug wurde auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Durch den Zusammenstoß erlitten die Insassen, mit Ausnahme des Verursachers, leichte Verletzungen. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gesamtschaden ca. 26000 Euro.

Oberndorf am Lech -Falsche Polizeibeamte

Eine 30-jährige Oberndorferin erhielt im Laufe des gestrigen Freitag mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten. Laut Angaben der anrufenden Personen wird gegen die Geschädigte in mehreren Verfahren ermittelt. Sie solle ihr gesamtes Vermögen auf ein Konto des Bundeskriminalamtes überweisen, damit man ihr „helfen“ könne.

Die Geschädigte erkannte die Situation und es kam zu keiner Zahlung.

Oberndorf am Lech -Internetbetrug

Auf einen Betrüger hereingefallen ist ein Mann aus Oberndorf. Er bestellte Waren im Internet, welche nach Bezahlung letztendlich nicht geliefert wurden.

Der Schaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Oberndorf am Lech -Sachbeschädigung an Pkw

Im Laufe des gestrigen Tages wurde ein auf einem Firmengelände im Oberndorfer Industriegebiet abgestellter Pkw beschädigt.

Am Fahrzeug wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Dinkelscherben / Ustersbach-Zwei Betrugsversuche mit unterschiedlichen Vorgehensweisen

Am gestrigen Freitag erhielt eine 68-jährige Frau aus Dinkelscherben gegen 09:20 Uhr einen Anruf, angeblich von der „Vollzugsbehörde Stuttgart“. Es ginge um Forderungen, bei welcher die Angerufene zwischen einer außergerichtlichen Lösung oder einer Pfändung wählen könne. In aller Regel versuchen die Täter die Geschädigten in Richtung einer außergerichtlichen Lösung zu drängen, was dann in einer sofortigen Zahlung eines Betrages auf das Konto der Täter endet. Im vorliegenden Fall kam es jedoch zu keinem Schaden für die 68-jährige Frau, da sie bereits in der Vergangenheit mehrere Anrufe wegen angeblicher Lottogewinne erhalten hatte und daher schon vorsichtig war.

Gegen 11:00 Uhr wurde dann eine 79-jährige Frau aus Ustersbach ebenfalls von einer bisher unbekannten Person angerufen. Der Anrufer gab sich hier als Angehöriger des Bundeskriminalamtes aus und gab vor, dass etwas mit den Ausweisdokumenten der Angerufenen nicht stimmen würde. Aber auch die 79-jährige fiel nicht auf den Anrufer herein und legte auf.

