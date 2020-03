Polizeibericht Region Augsburg vom 31.03.2020

Gessertshausen-Versuchter Einbruch in Tankstelle

Gestern Abend zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr hatten unbekannte Täter versucht in eine Tankstelle an der Hauptstraße in Gessertshausen einzubrechen. Bei dem Versuch lösten sie einen akustischen Alarm aus und flüchteten. Mehrere eingesetzte Streifen einschließlich Diensthundeführer umstellten und durchsuchten das Objekt. Es wurde offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Zusmarshausen- Telefonkasten beschädigt

Am Ortseingang von Zusmarshausen an der Ulmer Straße hatten Unbekannte in einen Telefonkasten ein 50 cm auf 20 cm großes Loch geschlagen. Der Schaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Es laufen u.a. Ermittlungen wegen Störung einer Telekommunikationsanlage.

In beiden Fällen erbittet die Polizei Zusmarshausen Zeugenhinweise.

Breitenbronn-Verkehrsunfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Kreisstraße A 14 in die B 300 in Breitenbronn mißachtete ein 55-jähriger Lkw-Fahrer gestern Mittag um 13.50 Uhr die Vorfahrt eines auf der B 300 in Richtung Ziemetshausen fahrenden 47-jährigen Renault-Fahrer. Bei der Kollision enstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Oberschöneberg- Verkehrsunfall mit Verletzten durch Vorfahrtsverletzung

Um 12.14 Uhr gestern Mittag fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer von Saulach Richtung Oberschöneberg und mißachtete an der Kreuzung zur Staatsstraße 2027 das Vorfahrstzeichen 206. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer 49-jährigen Kia-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen enstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Die Kia-Fahrerin kam leichtverletzt vorsorglich in die Uniklinik Augsburg.

Haberskirch – Fahrer schläft im beschädigten Fahrzeug

Am Dienstag, den 31.03.20, gegen 01:15 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Friedberg ein geparktes Fahrzeug am Wasserturm in der Nähe von Haberskirch. Der blaue Pkw Opel Astra war auf der linken Seite beschädigt. Zudem waren die Reifen platt. Im Fahrzeug konnte eine schlafende, männliche Person festgestellt werden. Nach längerem klopfen und zureden öffnete die Person. Es handelte sich um einen 50-jährigen. Die Beamten stellten mehrere leere Bierflaschen im Fahrzeug fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Beschädigungen am Fahrzeug erklärte der Fahrer damit, dass er gegen 22:00 Uhr ein Reh angefahren habe. Dann habe er das Fahrzeug abgestellt, da es nicht mehr fahrbereit war. Zudem habe er dann im Fahrzeug alkoholische Getränke getrunken. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Es werden Ermittlungen bezüglich des Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr durchgeführt.

Zeugen die einen Unfall mit einem blauen Pkw Opel Astra im Bereich der Ortsverbindungstraße Derching – Wulfertshausen beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 melden.

Derching -Verkehrsunfall

Am Montag, den 30.03.20, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 27-jährige mit ihrem Pkw Hyundai auf der Neuen Bergstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 23-jährigen die sich mit ihrem Pkw VW Golf im Kreisverkehr befand. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.800 Euro.

Unfallfluchten im Bereich der PI Gersthofen

Neusäß – Gegen 11.15 Uhr fuhr gestern der 29-jährige Lkw-Fahrer auf der Nord-/Südspange von der AS Neusäß in Richtung Neusäß. Auf Höhe der Täfertinger Str. kam ihm ein Lkw-Fahrer entgegen. Dieser verlor einen Stein, welcher gegen die Windschutzscheibe des 29-jährigen schleuderte. Der Schaden, ca. 500,- €.

Die 2. Unfallflucht geschah auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Daimlerstr. zwischen 14.50 Uhr und 15.15 Uhr. Während der Besitzer des Autos beim Einkaufen war, stieß ein Unbekannter beim Rangieren gegen die hintere linke Tür. Der Unfallverursacher, der flüchtete, hinterließ einen Schaden von ca. 1.500,- €.

Gersthofen – Auf Höhe der Abfahrt Gersthofen-Nord riss gestern an einem Lkw gegen 18.20 Uhr ein Spanngurt. Dieser krachte gegen einen Pkw, dessen Fahrer auf der B 2 in FR Donauwörth unterwegs war. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 2.000,- € geschätzt.

Die Polizei Gersthofen frägt, wer Beobachtungen bzgl. der Unfallfluchten machte? Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten.

Gersthofen – 39-jähriger betrunken unterwegs

Gestern kontrollierte die Polizei Gersthofen im Stadtgebiet gegen 23.00 Uhr einen 39-jährigen Pkw-Lenker. Dieser roch nach Alkohol. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Der 39-jährige musste ich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.