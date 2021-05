Polizeibericht Region Augsburg vom 31.05.2021

Stadtbergen – Fahren trotz Fahrverbot

Am Sonntag, den 30.05.2021, wurde ein 34-Jähriger VW-Fahrer einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem er den kontrollierenden Beamten der Polizeiinspektion Augsburg 6 keinen Führerschein vorlegen konnte, stellte sich heraus, dass der Mann den Führerschein bei der Polizei aufgrund eines aktuell geltenden Fahrverbotes abgegeben hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen „Fahren trotz Fahrverbotes“

Nördlingen – Pkw rollt in die Eger

Ein geparkter VW Touran hatte sich am Sonntag gegen 15:45 Uhr an der Kleingartenanlage Nähermemminger Weg in Nördlingen selbständig gemacht und rollte in die Eger. Da nicht zuschließen war, dass Betriebsstoffe auslaufen, wurde die Feuerwehr Nördlingen aufgerufen. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. Es kam zu keiner Verunreinigung, jedoch wurde neben dem Fahrzeug auch das Flussufer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.







Nördlingen – 25-Jähriger uriniert in Vorraum der Polizei-Dienststelle

Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr hatte sich ein 25-Jähriger bei der Polizei in Nördlingen Informationen eingeholt. Während er kurz warten musste, urinierte er in den Vorraum und verließ dann die Dienststelle. Ferner warf er von der Außentreppe aus eine noch brennende Zigarettenkippe durch das geöffnete Fenster in die Dienststelle. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.