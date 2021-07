Polizeibericht Region Augsburg vom 31.07.2021

Adelsried-Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Wie der hiesigen Dienststelle erst jetzt mitgeteilt wurde, wurde in Adelsried aus einem in der Kirchgasse abgestellten schwarzen VW Polo am 28.07.21 im Zeitfenster zwi-schen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr die im Fahrzeug liegende Geldbörse entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt 400 Euro. Nachdem das Fahrzeug versperrt war, hat sich der Täter in bislang unbekannter Weise am Fahrzeug zu schaffen gemacht.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Dinkelscherben- Betriebsunfall mit leicht verletzter Person

Auf einer Baustelle in der Dinkelscherbener Dankilostraße wurde ein Arbeiter leicht verletzt und erlitt Prellungen an der linken Körperseite. Der Verletzte hob mittels Fernbedienung des Krans einen sog. Betoneimer an, hierbei schwenkte dieser allerdings aus und drückte ihn gegen eine Wand.

Königsbrunn – Verkehrsunfallflucht

Gegen Mittag des 29.07.2021 unterlief einer Pkw-Fahrerin bei der Betankung ihres Wagens ein Missgeschick: Nachdem sie an einer Tankstelle im Gewerbegebiet-Süd in Königsbrunn ihren Wagen mit Kraftstoff befüllt hatte, fuhr die Dame los, ohne jedoch die Zapfpistole aus dem Tank zu nehmen. In Folge dessen riss der Schlauch ab. Die Fahrerin bemerkte dies und fuhr daraufhin zur Zapfsäule zurück. Sie hängte die abgerissene Zapfpistole in die Säule und entfernte sich schließlich wieder. Der entstandene Sachschaden an der Tankstelle beläuft sich auf etwa 600 Euro. Gegen die Fahrerin wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Bobingen – Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte beide Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Toyota Corolla, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Zugspitzstraße abgestellt war. Täterhinweise bitte an die PI Bobingen unter 08234/96060.

Mering -Trunkenheitsfahrt

Am 30.07.21, gg. 19:55 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer in der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt.Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,56 Promille.Der Fahrzeugführer erhielt eine Anzeige.

Kissing -Fahrraddiebstahl

Am 30.07.2021, zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde am Bahnhof Kissing ein grünes Fahrrad der Marke Hercules entwendet.

Das Fahrrad hatte einen Wert von 135,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte telefonisch unter 0821/323-1710 an die Polizeiinspektion Friedberg.

