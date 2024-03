Polizeibericht Region Augsburg vom Ostersonntag, 31.03.2024

Sainbach -Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am 30.03.2024, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 12-jähriger mit seinem Fahrrad

auf dem Gehweg in der Hauptstraße in Sainbach. Aufgrund von einem Fahrfehler

stürzte der Junge ohne Fremdeinwirkung und wurde an der Schulter verletzt. Der

Junge kam im Anschluss mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Augsburg.

Dinkelscherben – Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag verschaffte sich ein

unbekannter Täter über die Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die

Eigentümer befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Über eine im Haus

angebrachte Überwachungskamera konnten sie jedoch die Tat beobachten und

verständigten die Polizei. Der Täter flüchtete bereits vor Eintreffen der Streifen aus

dem Objekt. Die anschließende, intensive Fahndung mit starken Kräften unter

hinzuziehen eines Diensthundes, sowie eines Polizeihubschraubers verlief negativ.

Der genaue Beuteschaden konnte bisher noch nicht ermittelt werde

