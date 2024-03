Polizeibericht Region Schwaben vom 09.03.2024

Pöttmes -Verkehrsunfall mit Rad fahrendem Kind

Am 05.03.2024, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 11-jähriger Radfahrer die Augsburger Straße, auf dem dortigen Gehweg, in Richtung Marktplatz. Auf Höhe der Einmündung zum Postweg kam aus dieser ein Pkw und übersah dabei den von rechts kommendem Radfahrer. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß über den Lenker auf die Motorhaube. Die Autofahrerin erkundigte sich noch kurz über das Wohlbefinden, fuhr dann aber weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen bzw. die Erziehungsberechtigten zu informieren. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz Prellungen im oberen Brustbereich. Sachdienliche Hinweise sind der Polizeiinspektion Aichach unter der 08251/8989-11 mitzuteilen.

Aichach – Betrunkener sucht Mitfahrgelegenheit

Am 09.03.2024, gegen 00:20 Uhr, versuchte ein aus Kühbach stammender, 25-jähriger Mann eine Pkw-Fahrerin anzuhalten. Die Fahrzeugführerin befuhr die B300 in Richtung Augsburg. Auf Höhe der Anschlussstelle Aichach-Süd verließ diese die B300. Auf dem Zubringer Richtung Münchener Straße kam ihr ein Fußgänger entgegen, welcher sich plötzlich gegen das Auto warf. Dieser fragte die Fahrerin, ob sie ihn nach Hause fahren könnte. Nachdem sie dies verneinte, fing der Mann plötzlich an auf die Motorhaube zu schlagen und an den Scheibenwischern zu ziehen. Nach Eintreffen der Polizei ließ dieser von dem Fahrzeug ab. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,24 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte durch Angehörige aus dem Krankenhaus Aichach abgeholt. Es wurde ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Königsbrunn – Missglückter Ladendiebstahl

Einen Tag nach der Neueröffnung des Müller-Drogeriemarktes im ehemaligen Real-Gebäude kam es am 08.03.2024 gegen 18.00 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde vom Personal dabei beobachtet, wie er zusammen mit einem Freund in der Drogerieabteilung das Sicherungsetikett eines Parfums im Wert von 95 Euro entfernte und den Flakon dann in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Auf dem Weg nach draußen konnte er vom Personal eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, seinem Komplizen gelang die Flucht.

Der Ladendieb wurde zur Polizeiinspektion Bobingen verbracht. Neben einem Hausverbot für den Drogeriemarkt erwartet den jungen Mann eine Anzeige wegen Diebstahls. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.

