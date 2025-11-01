Newsletter
Samstag, November 1, 2025
13.2 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeieinsätze zu Halloween in Oberbayern: Mehr Einsätze, weniger Delikte als im Vorjahr

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Nacht zu Allerheiligen verlief für das Polizeipräsidium Oberbayern Nord ähnlich wie im Vorjahr. Während die Halloweennacht ein spürbar höheres Einsatzaufkommen als andere Herbstnächte am Wochenende verzeichnete, lag die Anzahl der festgestellten Delikte unter der des Vorjahres.

Erhöhtes Einsatzaufkommen, aber weniger Delikte

Insgesamt mussten die Polizeikräfte zu 471 Einsätzen ausrücken, im Vergleich zu 411 Einsätzen im Vorjahr. Bei 68 dieser Einsätze handelte es sich um Ruhestörungen, etwas weniger als die 71 des Vorjahres. Sachbeschädigungen wurden in 8 Fällen (Vorjahr 13) mit einem Gesamtschaden von etwa 2000 Euro gemeldet. Handgreifliche Auseinandersetzungen nahmen ebenfalls ab, mit 11 Vorfällen und 9 verletzten Personen im Vergleich zu 20 Auseinandersetzungen und 18 Verletzten im Vorjahr. Zwei Einsätze endeten mit Angriffen auf die Einsatzkräfte, jedoch ohne Verletzungen.

Verkehrsunfälle und Sachschäden

In derselben Nacht ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, wobei eine Person leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro.

Herausragende Ereignisse blieben in dieser Nacht aus und wurden von den Polizeidienststellen nicht gemeldet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
Augsburg Stadt

Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Augsburg festgenommen

0
In Augsburg ist ein irakischer Staatsbürger festgenommen worden, der...
Polizei & Co

Unbekannter Täter bestiehlt 91-Jährige in Augsburger Innenstadt

0
Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, kam es in...

Neueste Artikel