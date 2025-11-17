Polizeieinsatz bei Demonstrationen in Fürther Innenstadt: Mehrfaches Eingreifen notwendig

FÜRTH. Am Montagabend, den 17. November 2025, fanden in der Fürther Innenstadt mehrere Versammlungen statt, die zahlreiche Polizeikräfte auf den Plan riefen, um ein direktes Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Gruppen zu verhindern.

Kundgebung und Gegenproteste in der Innenstadt

Unter dem Motto „Brandmauer einreißen – Wählerwillen umsetzen!“ versammelten sich etwa 40 Teilnehmer gegen 18:00 Uhr am Hallplatz zu einer Auftaktkundgebung. Gleichzeitig bildeten sich in unmittelbarer Nähe vier Gegenproteste mit maximal 400 Teilnehmern, die unter den Titeln “Vor Gott sind alle Menschen gleich!“, “Spirituelle Reinigung der Stadt Fürth“, “Kein Platz für rechte Hetze”, und “Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte“ auftraten.

Polizeieinsatz und Umleitungen

Gegen 19:15 Uhr begann der Demonstrationszug der zunächst genannten Kundgebung, sich durch die Innenstadt zu bewegen. Die Gegendemonstranten formierten sich parallel und folgten dem Aufzug. Mehrfach versuchten Teile des Gegenprotests, auf die Demonstrationsroute zu gelangen, was den Einsatz von unmittelbarem Zwang durch die Polizei erforderlich machte. Zudem versuchten Gegendemonstranten, die Straße zu blockieren, indem sie sich auf den Boden setzten und an den Händen festhielten. Diese Aktionen konnten umgangen werden.

Straßensperrungen und Polizeiüberwachung

Im Laufe des Abends blockierten etwa 120 Personen der Gegenproteste die Nürnberger Straße zwischen der Jakobinenstraße und der Tannenstraße. Dies führte dazu, dass die geplante Marschroute in Absprache mit der Versammlungsleiterin über die Hornschuchpromenade umgeleitet werden musste. Verstöße im Kontext der Versammlungen werden nachträglich durch das Fachkommissariat geprüft. Nachdem die Abschlusskundgebung am Hallplatz stattfand, endete das Versammlungsgeschehen gegen 21:30 Uhr.

Der Polizeieinsatz wurde von der Polizeiinspektion Fürth geleitet, unterstützt von der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei Fürth und Nürnberg.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher