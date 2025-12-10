Polizeieinsatz bei Selber Wölfe: Ermittlungen zu Übergriffen führen zu Festnahmen und Stadionverboten

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Im Rahmen des Heimspiels der Selber Wölfe gegen Höchstadt am 07.12.2025 führte die Polizei gezielte Maßnahmen zur Aufklärung der schweren Übergriffe der Vorwoche durch. Der Einsatz verlief störungsfrei und zielgerichtet.

Ausgangssachverhalt nach dem Spiel gegen Memmingen

Nach dem Heimspiel gegen Memmingen am 30.11.2025 kam es zu massiven Übergriffen durch eine aggressiv auftretende Fangruppe aus Selb. Gästefans, darunter Frauen und Jugendliche, wurden attackiert und zwei Polizeibeamte durch Schläge verletzt. Diese mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof

Die Kriminalpolizei Hof führte unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Hof umfangreiche Ermittlungen gegen die Fanszene der Selber Wölfe wegen Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Drei Hauptverdächtige wurden identifiziert und müssen sich für die Straftaten verantworten. „Wir nutzen alle rechtlich möglichen Maßnahmen, um diesen im gedachten Schutz der Anonymität ausgeführten, besorgniserregenden Vorfall bis ins Detail aufzuklären“, erklärte Kriminaldirektor Uwe Müller, Leiter der Kripo Hof.

Gegen die Verdächtigen wurde ein bundesweites Stadionverbot vom Deutschen Eishockeybund (DEB) ausgesprochen. Die Kripo Hof steht in engem Austausch mit der Polizei Marktredwitz und dem Verein. Weitere Stadionverbote könnten folgen.

Neben der Identitätsfeststellung mehrerer Personen nach dem Spiel gegen Höchstadt hat die Polizei auch potenzielle Zeugen ermittelt. Diese Maßnahmen zielten auf die Aufklärung der Vorwochenausschreitungen ab.

Angepasste polizeiliche Lagebewertung

Die Ereignisse der Vorwoche flossen in die polizeiliche Lagebewertung für das Sonntagsspiel ein. Dementsprechend wurden Kräfteansatz und Einsatztaktik angepasst, um Straftaten zu verhindern und Hinweise sowie Tatbeteiligte feststellen zu können. Das Spiel verlief selbst störungsfrei.

Nach Spielende führte die Polizei im Bereich der Hockey-Hütte zahlreiche Identitätsfeststellungen durch. Ein Fan wurde kurzzeitig festgehalten, als er sich der polizeilichen Ansprache entziehen wollte. Ein weiterer verweigerte die Herausgabe seiner Ausweisdokumente und wurde daraufhin durchsucht und dabei kurzzeitig an einen Zaun gestellt.

Die Maßnahmen dienten der rechtsstaatlichen Aufklärung der erheblichen Straftaten der Vorwoche. Die Polizei Oberfranken steht für einen transparenten, rechtlich fundierten und konsequenten Umgang mit Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen und setzt sich für die Sicherheit friedlicher Fans sowie die Verfolgung von Straftätern ein.