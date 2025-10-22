Newsletter
Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.

Fehlinterpretation vor Ort führt zu Schüssen

Aufgrund einer Fehlinterpretation kam es zu Schussabgaben, bei denen ein Mann leicht verletzt wurde. Der Tatort wurde weiträumig abgesichert, und zur Unterstützung wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.

Vorfall mit Bundeswehrangehörigem

Es stellte sich heraus, dass der gemeldete Waffenträger ein Bundeswehrangehöriger war, der im Rahmen einer Übung vor Ort war. Nach der Klärung der Situation brachte man den leicht verletzten Soldaten zur Behandlung ins Krankenhaus, aus dem er nach ambulanter Versorgung entlassen wurde.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Bundeswehr steht in engem Kontakt mit den Ermittlungsbehörden, um den Vorfall aufzuklären.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Erding arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt an den weiteren Ermittlungen. Im Umkreis der Einsatzstelle bestehen weiterhin Verkehrssperren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel