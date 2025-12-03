Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
7.6 C
London
type here...
Subscribe
Polizeieinsatz in München: Schüsse bei Festnahme wegen Drogenkriminalität in Obersendling
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeieinsatz in München: Schüsse bei Festnahme wegen Drogenkriminalität in Obersendling

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, ereignete sich in München-Obersendling ein Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität. Der Einsatz führte zu einem Vorfall mit Schusswaffengebrauch durch die Polizei, nachdem ein Tatverdächtiger mit einem Pkw auf die Beamten zufuhr.

Tatverdächtiger bei Festnahme verletzt

Im Zuge der Festnahmeaktion wurde ein 34-jähriger Deutscher, der in München ansässig ist, durch den Polizeieinsatz verletzt und daraufhin festgenommen. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Ermittlungen und Prüfungen eingeleitet

Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden unmittelbar vor Ort vom Kommissariat 11 aufgenommen. Wie in solchen Fällen üblich, wird der polizeiliche Schusswaffengebrauch vom Bayerischen Landeskriminalamt geprüft.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel