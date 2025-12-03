Polizeieinsatz in München: Schüsse bei Festnahme wegen Drogenkriminalität in Obersendling

Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, ereignete sich in München-Obersendling ein Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität. Der Einsatz führte zu einem Vorfall mit Schusswaffengebrauch durch die Polizei, nachdem ein Tatverdächtiger mit einem Pkw auf die Beamten zufuhr.

Tatverdächtiger bei Festnahme verletzt

Im Zuge der Festnahmeaktion wurde ein 34-jähriger Deutscher, der in München ansässig ist, durch den Polizeieinsatz verletzt und daraufhin festgenommen. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Ermittlungen und Prüfungen eingeleitet

Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden unmittelbar vor Ort vom Kommissariat 11 aufgenommen. Wie in solchen Fällen üblich, wird der polizeiliche Schusswaffengebrauch vom Bayerischen Landeskriminalamt geprüft.