Donnerstag, Oktober 16, 2025
Polizeieinsatz in Neustadt: Eskalierter Streit zwischen Bekannten führt zu Fahndung nach flüchtigem Tatverdächtigen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeieinsatz in Neustadt: Eskalierter Streit zwischen Bekannten führt zu Fahndung nach flüchtigem Tatverdächtigen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Ein größerer Polizeieinsatz sorgt derzeit in Neustadt a. d. Donau für Aufsehen, nachdem ein Streit unter Bekannten eskaliert ist. Auch ein Polizeihubschrauber ist an der laufenden Fahndung beteiligt.

Auseinandersetzung in der Landshuter Straße

Nach ersten Informationen kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Konflikt in einer Unterkunft in der Landshuter Straße. Dabei gerieten zwei Männer in eine heftige Auseinandersetzung, in deren Verlauf wohl ein 31-jähriger Deutscher mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand verletzt wurde.

Fahndung nach flüchtigem Tatverdächtigen

Der mutmaßliche Angreifer, ein 42-jähriger Deutscher, befindet sich möglicherweise auf der Flucht mit einem Motorrad. Die Polizei hat die Fahndung nach ihm aufgenommen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, KHK Tomaschko, Tel.: 09421/868-1014

Veröffentlicht am 16.10.2025, 15.05 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel