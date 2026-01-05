Polizeieinsatz in Nürnberg verhindert Aufeinandertreffen rivalisierender Demonstrationen

Am Montagabend, den 5. Januar 2026, fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Eine Vielzahl von Polizeikräften war im Einsatz, um ein direktes Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern und den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltungen sicherzustellen.

Kundgebung und Gegenproteste in Nürnberg

Etwa 65 Teilnehmer versammelten sich gegen 18:30 Uhr am Hallplatz zur Kundgebung mit dem Titel „Deutschland im Würgegriff linksextremer Propaganda“. Gleichzeitig formierten sich in der Nähe vier Gegenproteste unter den Mottos “Alerta Parade – Wir bleiben laut! Wir sind Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe!”, “Vor Gott sind alle Menschen gleich!”, „Nürnberg nazifrei” und “Mahnwache gegen die Demo vom Team Menschenrechte“, an denen insgesamt rund 150 Personen teilnahmen. Um die verschiedenen Gruppen voneinander zu trennen, setzte die Polizei vor Ort Sperrgitter ein.

Gegen 19:20 Uhr starteten die Teilnehmer der ersten Versammlung einen Demonstrationszug auf der angemeldeten Route durch die Innenstadt. Zahlreiche Gegendemonstranten beteiligten sich ebenfalls an angemeldeten Versammlungen. Einige von ihnen versuchten wiederholt, auf die Aufzugsstrecke zu gelangen, und versuchten durch Niederlassen auf dem Boden, den Zug zu blockieren. Diese Blockaden wurden jedoch umgangen.

Polizeieinsatz in der Klaragasse

In der Klaragasse verhinderten die Polizeikräfte ein Zusammentreffen der gegnerischen Lager, indem sie bei Teilnehmern des Gegenprotests unmittelbaren Zwang anwandten. Ein Beamter wurde dabei von einem Gegendemonstranten zu Boden gerissen, blieb jedoch unverletzt.

Abschluss der Versammlungen

Nach der Rückkehr des Demonstrationszugs zum Hallplatz endete die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung gegen 20:45 Uhr. Die Kriminalpolizei Nürnberg prüft derzeit Verstöße im Zusammenhang mit den Versammlungen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei Nürnberg beteiligt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher