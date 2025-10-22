Polizeieinsatz in Pockinger Schule nach anonymer Waffenmeldung

Am Morgen des 22. Oktober 2025 alarmierte ein anonymer Anruf bei einer Schule im Weizauerweg in Pocking die Polizei und führte zu einem umfangreichen Einsatz. Der Anrufer behauptete, dass sich eine Person mit einer Waffe im Schulgebäude aufhalte.

Polizeieinsatz in Pocking: Schule umstellt

Gegen 10.15 Uhr informierte die anonyme Mitteilung die Polizei über die mögliche Bewaffnung einer Person bei den Toiletten der Schule. Daraufhin wurde das Gebäude sofort von zahlreichen Einsatzkräften umstellt und einer gründlichen Durchsuchung unterzogen. In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung wurden die Überprüfungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.

Sicherheit der Schüler und Lehrer gewährleistet

Um die Sicherheit der Schüler und Lehrer zu gewährleisten, blieben sie während des Einsatzes in den Klassenräumen. Die Suche wurde gegen 11.30 Uhr abgeschlossen und es wurden keine unberechtigten Personen im Gebäude gefunden.

Beteiligte Einsatzkräfte

Der Polizeieinsatz umfasste Einsatzkräfte der Polizeistation Pocking, Polizeiinspektionen aus Pfarrkirchen, Bad Griesbach, Simbach am Inn, Eggenfelden, sowie die Zentralen Einsatzdienste Passau, die Grenzpolizeiinspektion Passau und die Grenzpolizeigruppe Freyung.