Polizeieinsatz in Trudering: 58-Jähriger wegen Bedrohung mit Softairpistole festgenommen

Am Freitag, dem 9. Januar 2026, gegen 17:20 Uhr, löste eine Bedrohungssituation in Trudering einen größeren Polizeieinsatz aus. Ein 27-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit meldete der Polizei, dass er von einem 58-jährigen deutschen Mitbewohner mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Streitigkeiten um das Mietverhältnis waren dem Vorfall vorausgegangen.

58-Jähriger in Trudering festgenommen

Mehrere Polizeistreifen rückten umgehend zur Einsatzstelle aus. Der mutmaßliche Täter konnte in der Nähe in einem Pkw angetroffen und festgenommen werden. In seiner Wohnung stellte die Polizei eine Softairpistole sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 58-Jährige wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und wieder entlassen.

Die Ermittlungen wird das Kommissariat 26 fortführen.

Auseinandersetzung in Giesing endet mit Verletzung

Am selben Freitagabend, gegen 22:40 Uhr, eskalierte in Giesing eine Kontrolle der Polizei, als ein 62-jähriger Deutscher wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung überprüft wurde. Der Mann zeigte sich aggressiv und musste von den Beamten gefesselt werden. Beim Einbringen in eine Zelle verletzte er sich am Daumen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Ermittlungen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und weiterer Delikte führt die Münchner Kriminalpolizei. Das Bayerische Landeskriminalamt untersucht die Verletzung des Mannes.

Einbruch in Freimann erfolgreich aufgeklärt

Ebenfalls am Freitag, früh morgens um 05:30 Uhr, kam es in einem Arbeiterwohnheim in Freimann zu einem Einbruch. Ein 36-jähriger deutscher Bewohner drang gewaltsam in ein Büro ein und stahl einen Tresor mit Bargeld. Dank Videoüberwachung konnte der Täter identifiziert werden. Die Polizei nahm ihn ohne Widerstand in seinem Zimmer fest und stellte den ungeöffneten Tresor sicher.

Der Täter wurde der Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums übergeben, jedoch von der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.

Bedrohung in Bogenhausen führt zu Polizeieinsatz

Am Samstag, dem 10. Januar 2025, rief ein 25-jähriger Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft die Polizei nach Bogenhausen. Sein Nachbar, ein 42-jähriger Münchner, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe vor der Wohnung. Der Täter wurde unbewaffnet von der Polizei gesichert, die Waffen in seiner Wohnung fanden und sicherstellten.

Der auffällig psychisch belastete 42-Jährige wurde in eine entsprechende Klinik gebracht. Der Fall wird vom Kommissariat 26 untersucht.

Verkehrsunfall in Allach verursacht Schäden

Am Sonntagmorgen, dem 11. Januar 2026, verunglückte in Allach ein 19-jähriger Fahrer mit einem Winterräumfahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und verletzte sich sowie seinen 18-jährigen Beifahrer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.

Einbruch in Straßlach: Suche nach Zeugen

Zwischen dem 13. Dezember 2025 und dem 5. Januar 2026 brachen Unbekannte in eine Wohnung in Straßlach ein. Sie erbeuteten aus einem Tresor Bargeld und Gold in erheblichem Wert. Die Münchner Kriminalpolizei sicherte Spuren und das Kommissariat 53 übernimmt die Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich der Römerstraße, Prinz-Alfons-Allee und Grünwalder Straße Beobachtungen gemacht haben.