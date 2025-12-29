Polizeieinsatz in Unterhaching: 59-Jähriger randaliert zweimal in Wohnung und wird in psychiatrisches Krankenhaus gebracht

Polizeieinsatz in Unterhaching: Aggression im Mehrfamilienhaus

Aggressiver Mann sorgt für Großeinsatz

Am Samstagabend, 27. Dezember 2025, gegen 23:45 Uhr, riefen besorgte Zeugen die Polizei aufgrund eines lautstarken und aggressiven Verhaltens eines Bewohners in einem Mehrfamilienhaus in Unterhaching. Die alarmierten Streifenbeamten konnten den 59-jährigen Deutschen kurz an seiner Wohnungstür sprechen, bevor der Mann die Tür wieder verschloss und weiterhin laut und aggressiv blieb.

Umstellung und Festnahme

Die Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude und versuchten erneut, Kontakt aufzunehmen. Als der Mann die Tür schließlich öffnete, konnten die Polizisten ihn überwältigen. Er wurde aufgrund seines Verhaltens zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, aus dem er jedoch bald wieder entlassen wurde.

Erneuter Einsatz und Wurfgeschosse

Nur einen Tag später, am 28. Dezember 2025, gegen 23:50 Uhr, musste die Polizei erneut ausrücken, da der 59-Jährige wieder in seiner Wohnung randalierte. Diesmal warf er von seinem Balkon aus Glasflaschen, Rasierklingen und einen Wurfstern auf die Beamten, die jedoch unverletzt blieben. Spezialkräfte eines Unterstützungskommandos konnten den Mann sichern und festnehmen. In seiner Wohnung wurden weitere gefährliche Gegenstände gefunden und sichergestellt. Der Mann wurde erneut in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.