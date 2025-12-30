Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
5 C
London
type here...
Subscribe
Polizeieinsatz zur Silvesternacht in München: Feuerwerksverbote und Sicherheitsmaßnahmen
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeieinsatz zur Silvesternacht in München: Feuerwerksverbote und Sicherheitsmaßnahmen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Das Polizeipräsidium München ist bestens vorbereitet, um den Bürgerinnen und Bürgern Münchens sowie den Gästen einen sicheren und friedlichen Start ins neue Jahr 2026 zu ermöglichen. Der Einsatz zur Silvesternacht 2025/2026 beginnt am 31. Dezember 2025 und legt den Fokus auf die Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.

Verbot von Pyrotechnik und Sicherheitsmaßnahmen

Um die Sicherheit zu gewährleisten, hat die Polizei klare Maßnahmen ergriffen. Insbesondere wird die Verwendung von Pyrotechnik in der Altstadt, innerhalb des Mittleren Rings und im Bereich des Tierparks Hellabrunn streng überwacht. In diesen Gebieten gilt ein Feuerwerksverbot zu bestimmten Zeiten, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ermahnung zu verantwortungsvollem Verhalten

Die Münchner Polizei appelliert an alle Feiernden, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Es wird darum gebeten, den Anweisungen der Polizeikräfte Folge zu leisten, Zivilcourage bei beobachteten Straftaten zu zeigen und bei Notfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen. Das Polizeipräsidium München wünscht allen einen guten Rutsch sowie einen sicheren und friedlichen Start ins Jahr 2026.

Für weitere Details zur Allgemeinverfügung der Stadt München: KVR München

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Anzeige

Presse Augsburg-Gewinnspiel | Der Addnfahrer – „Lausbuam Gschicht´n“ in Augsburg

Anzeige 0
Anzeige | Nach dem großen Erfolg seines ersten Programms "S'Lem is koa Nudlsubbn", mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Begeisterung sorgte, startet der Addnfahrer im Frühjahr 2025 mit seinem lang ersehnten zweiten Programm "Lausbuam Gschicht'n" auf große Tour. Über 300 Shows und mehr als 120.000 Fans haben ihn bereits live erlebt – jetzt dürfen sich die Zuschauer auf neue, humorvolle Geschichten freuen.

Neueste Artikel