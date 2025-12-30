Polizeieinsatz zur Silvesternacht in München: Feuerwerksverbote und Sicherheitsmaßnahmen

Das Polizeipräsidium München ist bestens vorbereitet, um den Bürgerinnen und Bürgern Münchens sowie den Gästen einen sicheren und friedlichen Start ins neue Jahr 2026 zu ermöglichen. Der Einsatz zur Silvesternacht 2025/2026 beginnt am 31. Dezember 2025 und legt den Fokus auf die Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.

Verbot von Pyrotechnik und Sicherheitsmaßnahmen

Um die Sicherheit zu gewährleisten, hat die Polizei klare Maßnahmen ergriffen. Insbesondere wird die Verwendung von Pyrotechnik in der Altstadt, innerhalb des Mittleren Rings und im Bereich des Tierparks Hellabrunn streng überwacht. In diesen Gebieten gilt ein Feuerwerksverbot zu bestimmten Zeiten, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ermahnung zu verantwortungsvollem Verhalten

Die Münchner Polizei appelliert an alle Feiernden, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Es wird darum gebeten, den Anweisungen der Polizeikräfte Folge zu leisten, Zivilcourage bei beobachteten Straftaten zu zeigen und bei Notfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen. Das Polizeipräsidium München wünscht allen einen guten Rutsch sowie einen sicheren und friedlichen Start ins Jahr 2026.

Für weitere Details zur Allgemeinverfügung der Stadt München: KVR München