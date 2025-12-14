Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
9.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Polizeigewerkschaft warnt vor weiteren Anschlagsversuchen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach der Festnahme von fünf Terrorverdächtigen in Bayern warnt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor einer neuen Welle von Anschlagsversuchen in Deutschland. “Es wäre schön, wenn es bei einem Einzelfall bleiben würde”, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). “Aber leider müssen wir damit rechnen, dass es wieder der Beginn einer Anschlagswelle ist.”

Polizeigewerkschaft Warnt Vor Weiteren AnschlagsversuchenPolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zur Begründung verwies Kopelke auf die politische Lage in diesem Winter: “Wir haben in den nächsten Monaten bedeutsame Landtagswahlen in Deutschland. Das Sicherheitsgefühl der Menschen spielt eine wichtige Rolle bei Wahlentscheidungen. Wer die Menschen durch Anschläge verunsichert, kann Wahlen entscheidend beeinflussen.” Hinzu kämen aus seiner Sicht Streit und Instabilität in der Bundesregierung. Zudem wolle Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) noch in diesem Jahr neue Sicherheitsgesetze auf den Weg bringen, was den Spielraum für mögliche Anschlagspläne in Zukunft verkleinern dürfte. “Alles das sehen, hören und lesen Dritte und versuchen, unsere Demokratie und unsere demokratischen Werte zu destabilisieren.”

Kopelke mahnte, es werde immer leichter, potenzielle Täter im Netz zu finden, die für Geld und für anderes zu locken seien, um Deutschland zu destabilisieren. Es sei bekannt, dass viele religiös-extremistische Anschlagsplanungen und auch konkrete Anschläge aus dem Ausland gesteuert würden. “Dabei ist es für die Sicherheitsbehörden zunehmend egal, welches extremistische Spektrum angesteuert wird”, so Kopelke.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.
Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

0
In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.

Neueste Artikel