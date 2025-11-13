Newsletter
Donnerstag, November 13, 2025
13.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeigewerkschafter will mehr Geld für Verbrechensbekämpfung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der neue Präsident der europäischen Polizistengewerkschaft EU.Pol (European Federation of Police Unions), Jochen Kopelke, fordert von der EU-Kommission und dem EU-Parlament verstärkte Investitionen in die Verbrechensbekämpfung.

Polizeigewerkschafter Will Mehr Geld Für VerbrechensbekämpfungJochen Kopelke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Europaparlament und die Europäische Kommission müssen uns Polizisten in Europa spürbar stärken”, sagte Kopelke dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Weniger Datenschutz, mehr operative Stärke und Sonderinvestitionen in die Verbrechensbekämpfung kommen allen Europäern zugute.”

Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurde am Mittwoch einstimmig zum EU.Pol-Präsidenten gewählt. Die größte europäische Polizeivereinigung vertritt rund 360.000 Polizeibeschäftigte.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 12.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 12.11.2025

Neueste Artikel