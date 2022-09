Zwischen 12:50 Uhr und 14:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz mit mehreren beteiligten Streifen im Stadtgebiet von Neu-Ulm. Vorausgegangen war ein Familienstreit, bei dem ein 18-Jähriger mit einer Schusswaffe drohte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verhielt sich der 18-Jährige gegenüber Familienmitgliedern bereits am Vormittag verbal aggressiv, bevor es aus einer Nichtigkeit heraus gegen 12:50 Uhr zum Streit kam und der Mann Familienmitglieder mutmaßlich mit einer Pistole bedrohte. Danach verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm veranlasste aufgrund des Umstandes, dass sich der 18-Jährige im Besitz einer Schusswaffe befinden sollte, umgehende Fahndungsmaßnahmen im Innenstadtbereich von Neu-Ulm, an denen unter anderen auch Streifen der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm und der Verkehrspolizei Neu-Ulm beteiligt waren. Gleichzeitig informierten die Beamten die Kollegen auf Baden-Württembergischer Seite der Donau, so dass auch dort mehrere Streifen nach dem Mann fahndeten. Nach einem konkreten Hinweise nahmen Polizeibeamte den Mann gegen 15:00 Uhr auf Ulmer Seite der Donau fest. Bei der Absuche der näheren Umgebung stießen die Beamten auf die Schusswaffe, es handelte sich dabei um eine Druckluftwaffe.

Der 18-Jährige befindet sich zur Stunde in Polizeigewahrsam, die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat auf.

