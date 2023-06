Polizeihubschrauber als Lebensretter – Beamte entdecken Seniorin bei Dinkelscherben in Brennnesseln liegend

Am Freitagvormittag, 23.06.2023 gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei über eine vermisste 86-jährige Frau aus Dinkelscherben informiert. Die Frau war zuletzt am späten Donnerstagnachmittag zu Hause gesehen worden. Dass sie dort nicht mehr war, fiel dann am Freitagvormittag auf.

Nach den üblichen Routinemaßnahmen wurden mehrere Funkstreifen, sowie der Polizeihubschrauber in den Raum Dinkelscherben beordert, um dort nach der Frau zu suchen. Die 86-Jährige wurde gegen 12:00 Uhr in einem Feld, westlich des ehemaligen Ferrum Geländes, in hüfthohen Brennnesseln liegend, durch den Polizeihubschrauber aufgefunden. Sie hatte durch Winken auf sich aufmerksam gemacht und war offenbar zu geschwächt, um sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien. Ohne die Besatzung von Edelweiß 1 wäre die Frau vermutlich nicht gefunden worden. Sie befand sich ca. 150 m vom nächsten Feldweg entfernt und war von den umliegenden Feldwegen aus nicht zu sehen.

Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben. Dieser hat die Frau untersucht und anschließend nach Hause gebracht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Nach eigener Angabe hat sie das Haus am frühen Freitagmorgen verlassen und war entgegen der ersten Befürchtung nicht bereits die ganze Nacht umhergeirrt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.