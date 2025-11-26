Polizeiinspektion Nittendorf: Amtswechsel von Andreas Niebler zu Michael Wurm vollzogen

Nittendorf. Am 24. November 2025 verabschiedete Polizeipräsident Thomas Schöniger den Leiter der Polizeiinspektion Nittendorf, Ersten Polizeihauptkommissar Andreas Niebler, in den Ruhestand und führte gleichzeitig seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Michael Wurm, in das neue Amt ein.

Feierliche Verabschiedung in Beratzhausen

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte zur feierlichen Amtsübergabe im Zehentstadel in Beratzhausen geladen. Vor rund 80 Gästen, darunter Vertreter aus Politik, Justiz und verschiedenen Behörden sowie Leiter benachbarter Polizeidienststellen, würdigte Präsident Schöniger die Verdienste von Andreas Niebler, der die Dienststelle seit März 2019 leitete.

In seiner Ansprache skizzierte Schöniger Nieblers beruflichen Werdegang und hob die gute Kooperation mit der Kommune sowie das Vertrauen der Bürger als entscheidende Faktoren für die Sicherheit in der Region hervor.

Neuer Leiter mit Erfahrung

Im Rahmen der Zeremonie übernahm Polizeihauptkommissar Michael Wurm die Leitung der Dienststelle Nittendorf. Der 50-jährige Wurm ist mit der Dienststelle bestens vertraut, da er seit Mai 2022 als Leiter der Verfügungsgruppe und stellvertretender Dienststellenleiter tätig war.

Karrierewege von Niebler und Wurm

Erster Polizeihauptkommissar Andreas Niebler blickt auf eine lange Karriere zurück, die 1984 in Eichstätt begann. Diverse Führungspositionen, unter anderem als Leiter der Verfügungsgruppe in Neutraubling, prägten seinen beruflichen Weg bis zur Leitung der PI Nittendorf ab 2019.

Sein Nachfolger, Michael Wurm, startete seine Laufbahn 1991 und sammelte umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Einsatzbereichen, darunter der Flughafen München und Einsatzzug Regensburg. Mit Stationen als Dienstgruppenleiter in Neutraubling und Sachbearbeitertätigkeiten bei der KPI Regensburg ist Wurm gut gerüstet für seine neue Rolle.