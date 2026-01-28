Polizeikontrolle in Merching: Führerscheine geprüft, Geschwindigkeitsverstöße geahndet

Augsburg – Am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, führten die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg und die Polizeiinspektion Friedberg auf der B2, Ecke Am Lerchenberg in Fahrtrichtung Süden, eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Ziel der Aktion war es, das Bewusstsein für sicheres Fahrverhalten auf Landstraßen zu schärfen und die Anzahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren.

Erhebliche Verstöße festgestellt

Während der Kontrolle musste drei Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden. Eine 44-jährige Fahrerin hatte es versäumt, ihre Nicht-EU-Fahrerlaubnis fristgerecht umschreiben zu lassen, was als Fahren ohne Fahrerlaubnis gilt. Ein 53-jähriger Fahrer aus Polen legte einen ungültigen Führerschein vor, und ein 39-jähriger Fahrer wurde mit nicht zugelassenen Kennzeichen erwischt. Gegen Letzteren wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro einbehalten.

Weitere festgestellte Verstöße

Außerdem wurde bei einem Fahrzeug die Kindersicherung nicht verwendet, was als Ordnungswidrigkeit gilt. Drei Fahrer führten ihren Führerschein nicht mit, und vier Geschwindigkeitsverstöße wurden durch die technische Überwachung registriert.

Appell der Verkehrspolizei

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hebt die Bedeutung regelmäßiger Kontrollen für die Verkehrssicherheit hervor und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Vorschriften zu beachten. Insbesondere die angepasste Geschwindigkeit auf Landstraßen und die korrekte Sicherung von Kindern im Fahrzeug sind von größter Wichtigkeit. „Regelmäßige Kontrollen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit“, betont die Polizei.