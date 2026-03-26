Polizeikontrolle in München deckt mögliches Diebesgut und illegale Waffe in Pkw auf

In der Nacht zum Sonntag, den 22. Februar 2026, fiel Beamten der Polizeiinspektion 12 in Maxvorstadt ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Galeriestraße auf. In einem geparkten Mercedes PKW saßen drei Männer, die daraufhin einer Polizeikontrolle unterzogen wurden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Kosovaren aus München, einen 20-jährigen Deutschen aus Fürstenfeldbruck und einen 29-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Möglicher Diebstahl im Fokus der Ermittlungen

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten im Auto eine Tasche, die eine der überwachten Personen verbergen wollte. Darin befanden sich Goldschmuck und weitere wertvolle Gegenstände. Auch Bargeld sowie eine Goldarmbanduhr wurden bei den Männern gefunden. Zudem stießen die Polizisten im Fahrzeug auf Handfesseln, Masken, Handschuhe und eine erlaubnispflichtige Pistole.

Wohnungsdurchsuchungen und Ermittlungen

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen der drei Männer entdeckte die Polizei weitere hohe Geldbeträge und mutmaßliches Diebesgut. Die Männer konnten keine schlüssigen Herkunftsnachweise für die gefundenen Gegenstände erbringen. Alle beschlagnahmten Gegenstände und das Bargeld haben einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Männer wurden wegen Verdachts der Hehlerei und Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungsarbeit wurde intensiviert, doch konnten die sichergestellten Gegenstände bislang keiner Straftat zugeordnet werden.

Zu weiteren Details und einer Übersicht der sichergestellten Schmuckstücke: Besuchen Sie diesen Link.

Zeugenaufruf: Die Polizei München bittet Personen, die Hinweise geben können oder die abgebildeten Schmuckstücke erkennen oder vermissen, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.