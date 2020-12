Polizeiliche Bilanz zur Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen

Zeitraum vom 23.12.2020, 18.00 h, – 25.12.2020, 06.00 h

Symbolbild

Die Einkaufssituation bis zur Schließung der (erlaubt) geöffneten Ladengeschäfte (Supermärkte/Lebensmittelhandel u. a.) lief aus Sicht der Polizei sehr geordnet ab. Am 24.12.2020 war gegen 20:30 Uhr aus den Wohngebieten teilweise lebhafter Abreiseverkehr festzustellen. Soweit erkennbar waren die Fahrzeuge in einer Vielzahl verschiedenster Landkreise zugelassen.

Bei entsprechenden Kontrollen wurden in diesem Zusammenhang insgesamt 30 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstellt. Davon waren 18 wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung.

Örtlicher Schwerpunkt der festgestellten Verstöße war im Ballungsraum Augsburg (Stadt: 8 und Landkreis: 12 Anzeigen). Die restlichen Anzeigen verteilen sich auf die Landkreise Aichach-Friedberg:4; Donauwörth: 3; Dillingen: 3.

Mitgeteilte Betriebsfeiern, Gruppenansammlungen in öffentlichen Raum sowie Ruhestörungen wurden durch die Streifen entsprechend überprüft und ggf. konsequent im Rahmen der BayIfSMV zur Anzeige gebracht.

Aufgefallen ist hier besonders die Mitteilung einer religiösen Veranstaltung in Augsburg im Bereich der Haunstetter Str. Durch die Streifen der Polizeiinspektion Augsburg Süd wurden am 24.12.2020 gegen 17 Uhr, ca. 200 Personen im Veranstaltungsraum einer Gemeinde angetroffen. Da die Mindestabstände nicht eingehalten waren wird eine Anzeige gegen der Veranstalter an die Stadt Augsburg weitergeleitet.

Eine Kontrollmaßnahme am heutigen Vormittag führte zu keinerlei Beanstandungen.

Die Polizei wird auch an den folgenden Feiertagen Präsenz zeigen und die Kontrollmaßnahmen weiterhin flächendeckend durchführen.