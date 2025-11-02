Polizeiliche Übungen in Unterschleißheim und Fröttmaning: U-Bahn-Betrieb bleibt unbeeinträchtigt

Am Montag, den 3. November 2025, führt die Münchner Polizei eine umfassende Übung an der Mittelschule in Unterschleißheim durch. Die Übung findet in der Zeit von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Übung an der U-Bahn-Station Fröttmaning

Im Anschluss daran, vom Dienstag, 4. November bis Freitag, 7. November 2025, üben Polizisten täglich zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr an der U-Bahn-Station in Fröttmaning diverse Einsatzszenarien. Der Betrieb der U-Bahn wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Einsatzkräfte mit Schutzausrüstung

Während der Übungen kommt Schutzausrüstung sowie Platzpatronen zum Einsatz. Zudem werden Einsatztaktiken und Vorgehensweisen in „lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ trainiert. Diese realitätsnahen Übungen, die mit zahlreichen Einsatzkräften durchgeführt werden, gehen über die routinemäßigen polizeilichen Trainings hinaus.

Knallgeräusche kein Grund zur Sorge

Es kann während der Übungsdurchgänge zu Knallgeräuschen und Schreien kommen. Es besteht jedoch keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Sollten dennoch Unsicherheiten aufkommen, kann jederzeit die Polizei über den Notruf 110 kontaktiert werden.