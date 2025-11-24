Polizeipräsidium Niederbayern führt Geisellagen-Übung im Straubinger Bezirkskrankenhaus durch

Am Dienstag, dem 25. November 2025, organisiert das Polizeipräsidium Niederbayern eine Übung in Zusammenarbeit mit dem Bezirkskrankenhaus Straubing. Ziel der Veranstaltung ist es, die Einsatzstrategien bei einer simulierten Geisellage im Krankenhaus zu testen.

Übung im Bezirkskrankenhaus Straubing

Die Übung findet in Lerchenhaid zwischen 08:30 und 12:00 Uhr statt. Wichtig ist hierbei, die geltenden Konzeptionen zu überprüfen und die Zusammenarbeit mit dem Bezirkskrankenhaus Straubing, der Staatsanwaltschaft Regensburg sowie polizeilichen Spezialeinheiten zu stärken.

Präsenz von Einsatzkräften

Während der Übung werden sowohl uniformierte als auch zivile Polizeikräfte am Bezirkskrankenhaus sichtbar sein. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Übung handelt, für Unbeteiligte besteht zu keiner Zeit eine Gefahr.“

Mögliche Verunsicherung

Sollten Beobachtungen während der Übung zu Verunsicherungen führen, ist es jederzeit möglich, die Polizei über den Notruf 110 zu kontaktieren. Die Übung dient ausschließlich der Verbesserung der Einsatzkräfte und stellt keinerlei Gefahr für die Öffentlichkeit dar.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 11:30 Uhr