Polizeipräsidium Oberbayern Nord spendet 750 Euro für Wirbelwind Ingolstadt

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord veranstaltete am 1. Dezember 2025 in der Matthäuskirche Ingolstadt einen ökumenischen Adventsgottesdienst für aktive und pensionierte Polizeiangehörige. Dort engagieren sich die Teilnehmenden jährlich für soziale Einrichtungen in der Region und sammeln Spenden für hilfsbedürftige Menschen.

Adventskollekte unterstützt Wirbelwind Ingolstadt

In diesem Jahr war die Adventskollekte für den Verein Wirbelwind Ingolstadt bestimmt, der sich als Fachberatungsstelle mit sexualisierter Gewalt befasst. Frau Polizeipräsidentin Kerstin Schaller und Herr Erster Polizeihauptkommissar Reinhard Kolb, der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, überreichten gestern den Spendenerlös.

Freudige Übergabe der Spende

Herr Fred Over, Vorsitzender des Vereins Wirbelwind Ingolstadt, und Geschäftsführerin Frau Bettina Pfahler nahmen den Scheck in Höhe von 750 Euro freudig entgegen. Sie bedankten sich herzlich für die Spendenbereitschaft und Fred Over versicherte: „Das Geld kommt zu 100 Prozent dort an, wo es am Dringendsten benötigt wird.“