Polizeipräsidium Schwaben Süd/West: Pressesofortinformationen ab 15.11.2025 nur noch per E-Mail

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat bekannt gegeben, dass ab dem 15. November 2025 der Versand der Pressesofortinformation nicht mehr per SMS, sondern ausschließlich per E-Mail erfolgen wird. Diese Änderung ist notwendig geworden, da der SMS-Versand aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen zunehmend störanfällig war.

Umstellung auf E-Mail

Durch die Umstellung auf E-Mail sollen aktuelle und aufsehenerregende Ereignisse aus dem Schutzbereich künftig zuverlässiger an Medienschaffende übermittelt werden. Das PP Schwaben Süd/West betont die Bedeutung dieser Maßnahme zur Verbesserung des Kommunikationsflusses.

Anmeldung für Mediensofortinformation

Journalisten und andere Interessierte, die weiterhin die Mediensofortinformation (MSI) des Polizeipräsidiums erhalten möchten, werden gebeten, ihre aktuelle E-Mail-Adresse bis zum 10. November 2025 an die Pressestelle zu senden. Die E-Mail-Adresse lautet: pp-sws.presse@polizei.bayern.de

„Das PP Schwaben Süd/West bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.“ (PP Schwaben Süd/West)