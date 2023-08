Polizeistreifen in Schwaben fahren wie im restlichen Freistaat künftig im Rahmen eines Pilotprojekts elektrisch

Die Polizei in Schwaben erhält wie die Präsidien im restlichen Freistaat im Rahmen eines Pilotprojekts voll ausgestattete elektrische Einsatzfahrzeuge.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Montag das neue Pilotprojekt der Bayerischen Polizei gestartet, bei dem 20 rein elektrische uniformierte Streifenwagen auf ihre Tauglichkeit getestet werden. Diese Fahrzeuge sind die ersten in Bayern, die eine vollwertige Polizeiausstattung besitzen. Das Ziel des Projekts ist es, die gesamte Bandbreite der Anforderungen des uniformierten Streifendienstes abzudecken, sowohl in städtischen Gebieten als auch im ländlichen Raum und in alpinen Regionen, zu jeder Jahreszeit und rund um die Uhr. Auch beide schwäbische Präsidien erhalten Fahrzeuge. Das Pilotprojekt wird voraussichtlich ein Jahr dauern. Der Innenminister betonte, dass das Ziel darin bestehe, den Fuhrpark der Bayerischen Polizei in geeigneten Bereichen so klimafreundlich wie möglich umzustellen. Nach Auswertung des Pilotprojekts wird über den Kauf weiterer elektrischer uniformierter Streifenwagen entschieden.

Die neun Audi Q4 e-tron, neun BMW iX1 und zwei VW ID.4 werden bei folgenden Dienststellen eingesetzt:

Polizeipräsidium (PP) Mittelfranken: Polizeiinspektion (PI) Nürnberg-Mitte (BMW) und PI Nürnberg-West (AUDI)

PP München: PI 11 Altstadt (BMW) und PI 24 Perlach (AUDI)

PP Niederbayern: PI Landau an der Isar (BMW) und PI Straubing (AUDI)

PP Oberbayern Nord: PI Ingolstadt (AUDI) und PI Erding (BMW)

PP Oberbayern Süd: PI Miesbach (AUDI) und PI Brannenburg (BMW)

PP Oberfranken: PI Coburg (BMW) und PI Bayreuth-Land (AUDI)

PP Oberpfalz: PI Neumarkt in der Oberpfalz (VW) und PI Regensburg-Süd (AUDI)

PP Schwaben Nord: PI Augsburg-Süd (AUDI) und PI Dillingen an der Donau (BMW)

PP Schwaben Süd/West: PI Kempten (VW) und PI Sonthofen (BMW)

PP Unterfranken: PI Aschaffenburg (AUDI) und PI Neustadt an der Saale (BMW)

Herrmann kündigte an, dass neben dem Pilotprojekt im uniformierten Bereich auch die zivile Fahrzeugflotte schrittweise auf alternative Antriebe umgestellt wird. Der Minister erklärte, dass die polizeieigene Ladeinfrastruktur derzeit erweitert wird. Für die Ausstattung staatseigener Dienstgebäude mit Lademöglichkeiten stehen der Bayerischen Polizei im Jahr 2023 zehn Millionen Euro zur Verfügung. Das Ziel ist es, die Anzahl der Ladepunkte an und in den Liegenschaften der Bayerischen Polizei bis Ende 2023 auf 700 bis 800 zu erhöhen, je nach Verfügbarkeit. Derzeit verfügt die Bayerische Polizei über etwa 320 Ladepunkte. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen wird auch die Brennstoffzellentechnologie und möglicherweise die Nutzung von E-Fuels in Betracht gezogen, sofern sie geeignet sind. Laut Herrmann besitzt die Bayerische Polizei derzeit etwa 9.200 uniformierte und zivile Fahrzeuge. Die jährliche Gesamtfahrleistung der Landespolizeipräsidien (ohne Landeskriminalamt, Bereitschaftspolizei und Polizeiverwaltungsamt) beträgt etwa 120 bis 130 Millionen Kilometer. Der Fuhrpark umfasst bereits 69 rein elektrisch betriebene Pkw, darunter auch zehn uniformierte BMW i3. Diese werden hauptsächlich für Verwaltungsfahrten genutzt, sind jedoch aufgrund ihrer Größe keine vollwertigen Streifenwagen.