Polizeiübung in Kemnath: Amoklaufszenario an Realschule simuliert

Kemnath, Lkr. Tirschenreuth – Am Freitag, den 30. Januar, simuliert die Polizeiinspektion Kemnath einen Amoklauf an der Realschule am Tor zur Oberpfalz, um ihre Einsatzkräfte auf den Ernstfall vorzubereiten.

Groß angelegte Übung an der Realschule

Nach Schulschluss beginnt die groß angelegte Einsatzübung, an der neben der Polizeiinspektion Kemnath auch benachbarte Dienststellen und die Zentralen Einsatzdienste Weiden i.d.OPf. beteiligt sind. Diese Übung wird unter realistischen Bedingungen durchgeführt, bleibt jedoch auf das nicht-öffentliche Schulgelände beschränkt und ist für Zuschauer unzugänglich.

Verkehrsbehinderungen rund um das Schulgelände

In der Umgebung der Schule kann es aufgrund der zahlreichen Einsatzfahrzeuge zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei appelliert daher an die Öffentlichkeit, den Bereich weiträumig zu meiden und Schaulustige fernzuhalten, um den reibungslosen Ablauf der Übung zu gewährleisten. Die Einsatzsimulation endet voraussichtlich um 17 Uhr.

Training für den Ernstfall

Das Hauptziel der Übung ist es, die Einsatzkräfte bestmöglich auf Extremsituationen vorzubereiten und das koordinierte Handeln im Ernstfall zu stärken. Solche realitätsnahen Trainings sind unerlässlich für eine professionelle und schnelle Reaktion im Einsatzfall.