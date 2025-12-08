Polizist in Fürth nach Angriff durch 47-Jährige dienstunfähig – Ermittlungen laufen

In der Nacht auf Sonntag (07.12.2025) eskalierte ein Vorfall in einem Club in Fürth, der letztlich in einem aggressiven Übergriff auf einen Polizeibeamten gipfelte. Eine 47-jährige Frau war aus einem Club verwiesen worden, weigerte sich jedoch, das Lokal zu verlassen. Ihre Wut richtete sich bald darauf gegen die hinzugezogenen Polizisten, wobei einer der Beamten nach Tritten gegen den Kopf nicht mehr dienstfähig war.

Polizei fordert Frau zum Verlassen des Clubs auf

Gegen 02:00 Uhr alarmierte ein Türsteher einer Diskothek in der Waldstraße die Polizei, weil eine weibliche Gast die Bezahlung verweigerte. Am Einsatzort trafen die Beamten auf die 47-jährige Deutsch-Kasachin und forderten sie auf, das Gelände nach Bezahlung zu verlassen. Trotz mehrfacher Erteilung eines Platzverweises reagierte die Frau lediglich mit Beleidigungen, was die Beamten dazu veranlasste, die Ingewahrsamnahme anzukündigen.

Gewaltsamer Widerstand gegen die Polizei

Beim Versuch, sie zum Dienstfahrzeug zu bringen, leistete die Frau massiven Widerstand. Die Einsatzkräfte mussten unmittelbaren Zwang anwenden, um sie zu Boden zu bringen und zu fesseln, wobei sie eine Verletzung an der Stirn erlitt. Während dieser Auseinandersetzung trat sie einem 27-jährigen Beamten mehrmals ins Gesicht. Auch während des Transports in die Haftzelle setzte sie ihr aggressives Verhalten fort und trat dem Polizisten in den Unterleib.

Medizinische Untersuchungen und Strafverfahren eingeleitet

Der verletzte Polizist musste seinen Dienst aufgrund der erlittenen Schmerzen vorzeitig beenden und sich in ärztliche Behandlung begeben. Auch die 47-Jährige, die zwischenzeitlich Nasenbluten bekam, wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ärzte führten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch, die ebenfalls nur unter Anwendung unmittelbaren Zwangs möglich war. Nachdem alle erforderlichen Untersuchungen abgeschlossen waren, wurde die Frau entlassen, da ihre Aggressionen einzig den Polizeibeamten gegolten hatten, nicht dem Klinikpersonal.

Die Polizei leitete gegen die Frau Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.