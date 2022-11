Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt Brüssel gestorben. Ein weiterer Polizist wurde bei dem Angriff mit einem Messer verletzt.









Der Angreifer der Messerattacke in Brüssel, bei der ein Polizist getötet und ein weiterer verletzt wurde, hatte am Morgen in einem Kommissariat den Angriff angekündigt.









Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Brüssel werden immer mehr Details zum Täter bekannt. Der Mann stand auf einer Terrorliste.