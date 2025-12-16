Polizistin nimmt mutmaßlichen Belästiger bei Joggingrunde in Fürth fest

FÜRTH. Am Montagnachmittag (16.12.2025) ereignete sich ein Vorfall in der Jakobinenstraße in Fürth, bei dem eine Joggerin von einem unbekannten Mann belästigt wurde. Der Mann stellte sich der Joggerin in den Weg und griff ihr unvermittelt in den Schritt.

Polizistin nimmt Tatverdächtigen fest

Die betroffene Joggerin, eine 30-jährige Polizeibeamtin, war in ihrer Freizeit unterwegs, als der Zwischenfall gegen 16:20 Uhr geschah. Der Mann, der sich mit seinem Fahrrad in den Weg stellte, wurde von der Beamtin umgehend zur Rede gestellt. Sie wählte daraufhin den Notruf und erklärte dem 30-jährigen deutschen Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme. Kurz danach übergab sie ihn an die eintreffende Streife der Polizeiinspektion Fürth.

Untersuchung auf mögliche Verbindungen zu anderen Fällen

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit zwei ähnlichen Vorfällen, die kürzlich im Bereich des Ledererstegs und des Süßheimwegs in Nürnberg gemeldet wurden.

Haftantrag gestellt

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat einen Haftantrag gegen den Mann gestellt. Im Laufe des Tages wird er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird.

Erstellt durch: Marc Siegl