Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
11.4 C
London
type here...
Subscribe
Polizistin nimmt mutmaßlichen Belästiger bei Joggingrunde in Fürth fest
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Polizistin nimmt mutmaßlichen Belästiger bei Joggingrunde in Fürth fest

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FÜRTH. Am Montagnachmittag (16.12.2025) ereignete sich ein Vorfall in der Jakobinenstraße in Fürth, bei dem eine Joggerin von einem unbekannten Mann belästigt wurde. Der Mann stellte sich der Joggerin in den Weg und griff ihr unvermittelt in den Schritt.

Polizistin nimmt Tatverdächtigen fest

Die betroffene Joggerin, eine 30-jährige Polizeibeamtin, war in ihrer Freizeit unterwegs, als der Zwischenfall gegen 16:20 Uhr geschah. Der Mann, der sich mit seinem Fahrrad in den Weg stellte, wurde von der Beamtin umgehend zur Rede gestellt. Sie wählte daraufhin den Notruf und erklärte dem 30-jährigen deutschen Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme. Kurz danach übergab sie ihn an die eintreffende Streife der Polizeiinspektion Fürth.

Untersuchung auf mögliche Verbindungen zu anderen Fällen

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit zwei ähnlichen Vorfällen, die kürzlich im Bereich des Ledererstegs und des Süßheimwegs in Nürnberg gemeldet wurden.

Haftantrag gestellt

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat einen Haftantrag gegen den Mann gestellt. Im Laufe des Tages wird er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird.

Erstellt durch: Marc Siegl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Waidhaus verweigert mehreren Personen Einreise nach Deutschland wegen fehlender Dokumente und Einreiseverboten

0
Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am vergangenen Wochenende...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel