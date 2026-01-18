Polnischer Fahrer auf A9 mit Drogen erwischt: Ermittlungen eingeleitet

A9 / Leupoldsgrün, Lkr. Hof: Am Freitagmorgen führte eine Kontrolle der Bundespolizei zu einem Drogenfund bei einem polnischen Fahrer auf dem Rasthof Lipperts Ost. Der 47-jährige Mann hatte diverse illegale Substanzen dabei. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei entdeckt Drogen bei Verkehrskontrolle

Während der durchgeführten Kontrolle stießen die Beamten auf Amphetamin im hohen zweistelligen Grammbereich. Zusätzlich fanden sie verschreibungspflichtige Schmerzmittel und ein bislang unbekanntes weißes Pulver in einem Röhrchen.

Substanzen sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet

Die beschlagnahmten Substanzen wurden von der Polizei gesichert, und die Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei Hof fortgeführt. Trotz der Beschlagnahmung durfte der polnische Fahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen, sieht sich jedoch strafrechtlichen Konsequenzen aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegenüber.