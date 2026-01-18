Newsletter
type here...
Polnischer Fahrer auf A9 mit Drogen erwischt: Ermittlungen eingeleitet
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polnischer Fahrer auf A9 mit Drogen erwischt: Ermittlungen eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

A9 / Leupoldsgrün, Lkr. Hof: Am Freitagmorgen führte eine Kontrolle der Bundespolizei zu einem Drogenfund bei einem polnischen Fahrer auf dem Rasthof Lipperts Ost. Der 47-jährige Mann hatte diverse illegale Substanzen dabei. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei entdeckt Drogen bei Verkehrskontrolle

Während der durchgeführten Kontrolle stießen die Beamten auf Amphetamin im hohen zweistelligen Grammbereich. Zusätzlich fanden sie verschreibungspflichtige Schmerzmittel und ein bislang unbekanntes weißes Pulver in einem Röhrchen.

Substanzen sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet

Die beschlagnahmten Substanzen wurden von der Polizei gesichert, und die Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei Hof fortgeführt. Trotz der Beschlagnahmung durfte der polnische Fahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen, sieht sich jedoch strafrechtlichen Konsequenzen aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegenüber.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Tierheim schlägt Alarm

0
Bei eisigen Temperaturen in der Augsburger Innenstadt ausgesetzt: Katzenmama...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung deutet “Reaktionen” auf US-Grönland-Strafzoll an

0
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, gegen Dänemark,...

Neueste Artikel