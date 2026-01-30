type here...
Polnischer Staatsbürger nach Angriff auf Zugbegleiterin im ICE in Würzburg festgenommen
Bundespolizei München
Am Donnerstagvormittag kam es im ICE 527 zu einem Zwischenfall mit einem aggressiven Fahrgast. Die Deutsche Bahn AG informierte darüber die Bundespolizei in Würzburg. Der Fahrgast soll während der Fahrt handgreiflich gegenüber einer Zugbegleiterin geworden sein.

Übergriff im Zug

Beim Halt des Zuges am Würzburger Hauptbahnhof trafen die Beamten der Bundespolizei auf die Zugbegleiterin. Sie berichtete, dass der Tatverdächtige sie im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle mit einem Ellenbogenschlag gegen den Kopf attackiert habe. Der Verdächtige, ein 41-jähriger polnischer Staatsbürger, befand sich nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins und flüchtete beim Halt in Würzburg aus dem Zug.

Festnahme und weitere Ermittlungen

Dank einer präzisen Personenbeschreibung durch die verletzte Zugbegleiterin konnte die Bundespolizei den Flüchtigen im Würzburger Bahnhof festnehmen und zur Dienststelle bringen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete die Vorführung des Tatverdächtigen beim Amtsgericht an, wo ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Dieser polizeibekannte Mann bleibt nun in Haft.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen im von der Bundespolizei eröffneten Verfahren laufen weiter. Der Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit der Sicherheit in Zügen, die eine zentrale Aufgabe der Bundespolizeiinspektion Würzburg darstellt.

