Positive Nachrichten von den Pinguinen – EHC Königsbrunn kann weitere Offensivspezialisten halten

Kurz vor dem Wochenende können die Verantwortlichen des EHC Königsbrunn wieder positive Nachrichten verkünden. Mit den Offensivspezialisten Peter Brückner, Leon Steinberger und Nico Baur verlängern weitere drei Schlüsselspieler um ein weiteres Jahr bei den Brunnenstädtern.

Peter Brückner wechselte zur letzten Saison nach Königsbrunn, zuvor stürmte er für den ESV Buchloe und dem VfE Ulm/Neu Ulm. Bei beiden Vereinen zählte der 29-Jährige schon zu den Top-Spielern, am Ulmer Aufstieg in der Saison 2019/2020 war er maßgeblich beteiligt. Auch in Königsbrunn bewies er von Beginn an seine Qualitäten und sorgte mit seiner Geschwindigkeit für viel Unruhe bei den Gegnern. Leider wurde er nicht immer mit fairen Mitteln gestoppt und musste nach einem rüden Foul verletzungsbedingt längere Zeit pausieren. In 23 Spielen für Königsbrunn erzielte er insgesamt 21 Scorerpunkte.

Im Januar wechselte der 19-jährige gebürtige Augsburger Leon Steinberger vom Bezirksligisten EG Woodstocks zum EHC. Der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler erarbeitete sich sehr schnell einen festen Platz im Königsbrunner Kader und überzeugte durch Einsatzwillen und viel Zug zum Tor. In der neuen Saison will der 1,83m große und 81 kg schwere Angreifer von Beginn an sein Können zeigen und wird ein erstes Mal die gesamte Vorbereitung mit seinen Teamkollegen durchlaufen.

Der 23-jährige Nico Baur stürmt schon seit 2019 für Königsbrunn, zuvor durchlief er in Augsburg den kompletten Nachwuchs. In der letzten Saison machte der pfeilschnelle Angreifer in seiner Entwicklung einen wichtigen Schritt nach vorne und überzeugte durch bedingungslosen Einsatz. Auf den Teamplayer war immer Verlass, taktische Anweisungen des Trainers wurden diszipliniert umgesetzt. Seine Reihe kassierte in den gesamten Play-offs die wenigsten Gegentreffer und war ein elementarer Baustein der Mannschaft.

EHC-Coach Bobby Linke kennt die Qualitäten der drei Stürmer: „Ich freue mich sehr über die Verlängerungen von Peter, Leon und Nico. Alle drei hatten keine einfache Saison. Ich kenne Peter schon so lange und weiß genau, wie gut er einer Mannschaft tun kann. Er ist ein Vorbild für bedingungslosen Einsatz und Glaube an den Erfolg. Bei Leon war ich sehr froh, dass er den Weg nochmal versucht, und ich glaube er wird es nicht bereuen. Er hat großartige Spiele gemacht und unserem Team eine körperliche Note verpasst. Er hat noch so viel Potential, was wir aus ihm herauskitzeln wollen. Ihm gehört die Zukunft beim EHC. Der Dritte im Bunde war Nico Baur, der anfangs verletzungsbedingt Probleme hatte, aber nach seiner Rückkehr den Kampf um einen Platz im Kader angenommen und durch seine taktische Disziplin absolut gerechtfertigt hat. Ich wünsche allen drei Spielern eine verletzungsfreie Saison und hoffe sie können ihre Stärken wieder ins Team einbringen.“