Positiver Coronatest an der Aichacher Elisabethschule

An der Elisabethschule in Aichach wurde ein Kind einer achten Klasse, das nicht aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammt, positiv auf das Coronavirus getestet. Für zehn Kinder aus unserem Landkreis und für eine Lehrkraft der Klasse hat das Gesundheitsamt in Aichach Kontaktpersonen-Quarantäne angeordnet.

Die erste Testung der Kontaktpersonen fand bereits statt, die zweite folgt in den nächsten Tagen. Das Vorgehen des Gesundheitsamtes entspricht dem, das sich bei den vorhergehenden Fällen an den Grundschulen in Aindling und in Mering-Ambérieu bewährt hatte. Gestern Abend waren die Eltern der Kinder aus der betroffenen Klasse von Schule und Gesundheitsamt zu einem Elternabend eingeladen, wurden dort über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert.