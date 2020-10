Positiver Coronatest an Schiltberger Grundschule

An der Grundschule in Schiltberg liegt für ein Kind einer zweiten Klasse ein positiver Coronatest vor. Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell die Kontaktpersonen, ordnet für diese Quarantäne an und führt Abstriche durch. Die genauen Zahlen können erst nach Abschluss der Ermittlungen benannt werden.

Heute werden die Eltern der Kontaktpersonen-Kinder aus der betroffenen Klasse von Schule und Gesundheitsamt über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert.

Fortschreibung zur Realschule Affing

Bei dem gestern bekannt gewordenen Fall an der Realschule in Affing wurden heute die Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt getestet. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen aus dem Labor erwartet. Die weiteren Ermittlungen haben heute ergeben, dass eines der Kinder aus der Klasse zum fraglichen Kontaktzeitpunkt nicht im Unterricht war und deshalb nicht in Quarantäne muss.