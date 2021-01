Positivrate bei Corona-Tests gesunken

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist gesunken. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche vom 11. bis zum 17. Januar 10,8 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 13,7 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen 1.056.969 PCR-Tests durchgeführt – und damit ähnlich viele wie in der Woche zuvor.

Corona-Teststelle, über dts Nachrichtenagentur

„Das ist ein erstes gutes Zeichen für ein möglicherweise rückläufiges Infektionsgeschehen, doch wir kennen die Zahl der außerhalb der fachärztlichen Labore durchgeführten Antigentests und deren Positivrate nicht genau“, sagte der ALM-Vorsitzende Michael Müller. Das Bild sei somit nicht ganz vollständig. Die sogenannten Schnelltests müssten ebenfalls in die Teststatistik einfließen, damit daraus Rückschlüsse auf das gesamte Testgeschehen gezogen werden könnten, so Müller.