Positivrate sinkt auf 18,6 Prozent – Weniger Tests

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist in der zurückliegenden Kalenderwoche weiter gesunken. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren 18,6 Prozent aller durchgeführten Tests positiv. In der Vorwoche waren es 19,8 Prozent.

Corona-Testzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 1,47 Millionen PCR-Tests durchgeführt, etwa zehn Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen 181 Labore betrug in der vergangenen Woche rund 2,15 Millionen Corona-Tests. Sie waren zu 68 Prozent ausgelastet.

Der Verband wies allerdings darauf hin, dass die Auslastung in Bundesländern mit hohem Infektionsgeschehen weiterhin „über der Belastungsgrenze“ bleibe.