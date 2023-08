Powerforward Martin verlässt die BG Leitershofen/Stadtbergen

Wie bereits vom aufnehmenden Verein bekanntgegeben, wechselt Powerforward Meo Martin in der neuen Saison der BARMER 2. BASKETBALL BUNDESLIGA von den BG Leitershofen/Stadtbergen Kangaroos zu Lok Bernau. Die Brandenburger gewannen im vergangenen Jahr die PRO-B-Nord Staffel souverän, scheiterten aber dann in den Play-Offs am Aufstieg. Martin war im Winter nach Leitershofen gekommen. In Berlin geboren verbrachte er seine Jugend in Schweden, die BG war seine erste Station in Deutschland nach seinen Engagements in Skandinavien. Für die Kangaroos erzielte der 19-Jährige, der erst im Alter von 16 Jahren mit dem Basketballsport begann, bei über 26 Spielminuten pro Partie 8,2 Punkte und 5,7 Rebounds im Durchschnitt.

„Ich habe das halbe Jahr bei den Kangaroos sehr genossen, das Programm war sehr gut organisiert und ich bin dankbar, hier den Sprung nach Deutschland zurück geschafft zu haben. Bei Lok Bernau, das ja zum Programm von Alba Berlin zählt, erhoffe ich mir nun den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung. Und dass ein Teil meiner Familie in Berlin wohnt, war natürlich auch mit ein Grund für meinen Wechsel. Den Kangaroos wünsche ich nur das Beste“, erläutert Martin seine Entscheidung. BG-Headcoach Emanuel Richter bedauert den Abgang: „Meo hat uns im Kampf um den Klassenerhalt sehr geholfen, er hat das Team nachhaltig verbessert. Er ist sehr talentiert und ich bin mir sicher, dass wir ihn eines Tages in der PRO A oder BBL sehen werden. Ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Karriere“, so Richter. „Natürlich hätten wir Meo weiter gerne im Team gehabt, aber das Programm von ALBA gepaart mit dem familiären Umfeld ist natürlich eine tolle Chance für ihn. Wir sind stolz, einem weiteren noch sehr jungen Spieler gerade in Form von Spielzeit eine Plattform geboten zu haben, damit er überhaupt solch ein Angebot erhält“, zeigt auch Stefan Goschenhofer, sportlicher Leiter der BG, Verständnis für die Entscheidung des Zweimetermanns.

Aktueller Kaderstand: Jannik Westermeir (20/190), Ole Theiß (20/208), Jakob Hanzalek (20/188), Nemanja Tumbasevic (20/196), Chris Würmseher (26/193), Nico Lagerman (21/194), Emilian Limmer (17/190), Jermane Carter (24/198), Noel Duarte (21/188), Bernat Vanachlocha (25/210), Basti März (21/190).

Abgänge: Teathloach Pal (Ziel noch unbekannt), Lucas Mayer (Gartenzaun24 Baskets Paderborn), Max Uhlich (TV Augsburg), Mario Hack Vazquez (Madrid), Meo Martin (Lok Bernau).