Präventionsveranstaltung in Sonthofen: Polizei informiert über Betrug und Internetsicherheit am 17. November 2025

SONTHOFEN. Das Kuratorium Sicheres Allgäu e. V. (KSA) lädt zu einer Präventionsveranstaltung am 17. November 2025 im Landratsamt Oberallgäu ein.

Sicherheit im Netz und Betrugsprävention

Unter dem Titel „Leicht verdientes Geld … oder nur Betrug?“ präsentieren Referenten der Polizei Themen rund um Sicherheit im Netz sowie Anlage- und Callcenterbetrug. Die kriminalpolizeilichen Fachberater geben Einblicke in verbreitete Betrugsmaschen und veranschaulichen die Tricks der Betrüger. Laut Kriminalpolizei entstehen durch Anlagebetrüge europaweit jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Ein Spezialist zeigt Möglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre im Internet auf und gibt praktische IT-Sicherheitstipps.

Engagement für mehr Sicherheit im Allgäu

Das Kuratorium Sicheres Allgäu hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner Arbeit die Zivilcourage zu fördern und durch kriminalpräventive Themen die Sicherheit und Lebensqualität im Allgäu zu steigern. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei veranstaltet das KSA regelmäßig Informationsveranstaltungen und ist ein langjähriger Partner in der Präventionsarbeit.

Veranstaltungsdetails

Die Präventionsveranstaltung findet am Montag, den 17. November 2025 um 18:30 Uhr im Sparkassensaal des Landratsamts Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen statt. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, allerdings sind die Sitzplätze begrenzt.